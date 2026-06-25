© Foto: OpenAIDer Ölpreis fällt auf ein Viermonatstief: Nach der Hormus-Öffnung wächst das Angebot, während schwächere Nachfrage die Preise belastet.Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag ein neues Viermonatstief und kehrte damit auf das Vorkriegsniveau zurück, da nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin Tanker den Persischen Golf verlassen. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im August sank zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,54 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 27. Februar, dem Tag vor Beginn des Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran. Der Preis für Brent-Rohöl zur Lieferung im August fiel um 0,8 Prozent auf 73,13 …
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