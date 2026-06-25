© Foto: Arne Dedert/dpaMerck übernimmt Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar. Analysten loben den strategischen Schritt, der das Life-Science-Geschäft stärken soll.Merck KGaA stärkt sein Life-Science-Geschäft mit einem großen Zukauf in den Vereinigten Staaten. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern übernimmt Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar. Es ist die größte Transaktion von Merck seit mehr als einem Jahrzehnt. Merck bietet 73 US-Dollar je Bio-Techne-Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Die Aktie von Bio-Techne stieg vorbörslich um etwa 20 Prozent. Mit dem Deal baut Merck seine Präsenz in der fortgeschrittenen biologischen Forschung sowie in der …
Enthaltene Werte: DE0006599905,US09073M1045Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE