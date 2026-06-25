Die KI-Party geht weiter - dank der starken Zahlen von Micron. Jetzt gewinnt auch eine Turnaround-Story spürbar an Fahrt. Der Markt hat diesen Titel lange in eine falsche Schublade gesteckt. Doch der Wachstumstreiber KI liefert zunehmend Rückenwind. Für mutige Anleger eröffnet sich hier eine spannende Hebelchance.Das Unternehmen hat sich auf die Überwachung, Absicherung und Optimierung komplexer digitaler Infrastrukturen spezialisiert. Und je größer, teurer und anspruchsvoller KI-Workloads werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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