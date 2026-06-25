Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

BIT Global Technology Leaders erreicht Verzehnfachung des Anteilwertes



25.06.2026 / 16:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktienfonds BIT Global Technology Leaders erreicht Verzehnfachung des Anteilwertes Berlin, 25.06.2026 - Der BIT Global Technology Leaders der BIT Capital GmbH hat per 11. Mai 2026 erstmals einen Nettoinventarwert (NAV) von über 1.000 EUR je Anteil erreicht. Damit verzeichnet nun auch der UCITS-/Publikumsfonds der BIT Global Technology-Strategie eine Verzehnfachung seines Anteilwertes seit Auflage vor rund sieben Jahren. Bereits im Februar 2025 hatte das institutionelle AIF-Pendant der Strategie, der BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS, diese Marke überschritten. Der BIT Global Technology Leaders bietet Investoren Zugang zu einem breiten, aktiv gemanagten Portfolio globaler Technologie- und KI-Infrastrukturwerte über etablierte und aufstrebende Subsektoren hinweg. Seit seiner Auflage im Jahr 2019 belegt der Fonds Führungsplätze unter den renditestärksten Fondsprodukten in Europa und wurde mehrfach für seine Performanceergebnisse ausgezeichnet*. Die Titelauswahl erfolgt ausschließlich Bottom-Up, validiert durch fundamentale Analyse und proprietäre Datensignale entlang eines durch KI unterstützten Investmentprozesses. Der Fonds investiert global und benchmarkunabhängig in Technologie- und KI-Infrastrukturwerte mit überlegener Wachstumsdynamik. High-Conviction-Positionen erhalten überproportionale Gewichtungen im Portfolio, kalibriert auf maximalen potenziellen Alpha-Beitrag. "Vielfach handelt es sich dabei um Unternehmen in frühen Wachstumsphasen mit dem Potenzial, sich zu zukünftigen Marktführern zu entwickeln. Analysen zeigen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsportfolios deutlich von breiten Indizes und herkömmlichen Technologiefonds unterscheidet", erklärt Peter Wibbe, Managing Director bei BIT Capital. Die Fondsstrategie wird von Jan Beckers und Carlos Bielsa verantwortet. Beide managen sowohl den BIT Global Technology Leaders als auch den BIT Global Technology Opportunities. Ziel ist es, langfristiges Wachstumspotenzial im Technologiesektor zu erschließen und dabei eine wiederholte Outperformance zu erzielen. Der BIT Global Technology Leaders R-I UCITS verzeichnet seit Auflage am 02.01.2019 eine annualisierte Rendite von mehr als 39 Prozent**. (Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Angabe bezieht sich auf den Zeitraum seit Auflage am 02.01.2019 bis 23.06.2026 und kann durch Markt-, Branchen-, Währungs- und Konzentrationsrisiken erheblich schwanken. Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.) *Fund Award Börse-Medien, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026

**Bloomberg, per 23.06.2026 seit Auflage 02.01.2019, Anteilklasse R-I Über BIT Capital BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Assetmanagement mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei verfolgt das Unternehmen erfolgreich einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der ein "Best of Human x AI"-Modell mit sektoragnostischem, wachstumsorientiertem Stock Picking sowie einem hochaktiven Portfoliomanagement verbindet. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Pressekontakt

Hannes Bruch

press@bitcap.com

0171 654 6510 Wichtige Hinweise / Risikohinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informations- und Marketingzwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage des jeweils gültigen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte getroffen werden. Diese Unterlagen sind in deutscher und/oder englischer Sprache auf den fondsspezifischen Unterseiten unter bitcap.com abrufbar oder können bei der BIT Capital GmbH, Dircksenstraße 4, 10179 Berlin, angefordert werden. Die in dieser Mitteilung genannten Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertentwicklungen können sowohl steigen als auch fallen; der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können erheblichen Schwankungen unterliegen. Anleger können ihr eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Der BIT Global Technology Leaders investiert schwerpunktmäßig in globale Technologie- und KI-Infrastrukturwerte. Daraus können insbesondere erhöhte Aktienmarkt-, Konzentrations-, Branchen-, Wachstums-, Bewertungs-, Liquiditäts- und Währungsrisiken resultieren. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen; Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach oben oder unten schwanken. Wechselkursschwankungen können die Wertentwicklung zusätzlich positiv oder negativ beeinflussen. Die genannten Auszeichnungen, Rankings, Renditen und Vergleiche beziehen sich auf bestimmte historische Zeiträume und Datenquellen. Sie stellen keine Garantie für eine künftige Platzierung, Wertentwicklung oder Outperformance dar. Aussagen zu Marktchancen, Wachstumspotenzialen, Alpha-Beiträgen oder möglichen Marktführerschaften sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Einschätzungen, Annahmen und aktuellen Marktbedingungen, die sich jederzeit ändern können. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen in Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Anteile des Fonds dürfen nicht in Rechtsordnungen angeboten, verkauft oder verbreitet werden, in denen dies unzulässig wäre, insbesondere nicht an oder für Rechnung von US-Personen.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News