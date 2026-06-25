FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konjunkturellen Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich nach Einschätzung der Dekabank-Volkswirte in Grenzen. "Weltweit hohe Rohölreserven haben uns vor einer Ölkrise durch den Krieg am Persischen Golf bewahrt", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Wie in der Coronazeit habe auch die hohe Flexibilität der Unternehmen dazu beigetragen, dass Lieferketten und Wirtschaftskreisläufe intakt geblieben seien. Kater sprach von einer bestandenen Belastungsprobe.

Zuletzt ist die Zuversicht an den Finanzmärkten gewachsen, nachdem die USA und der Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet hatten. Die Ölpreise sind unter das Niveau vom Kriegsbeginn gesunken. "Die Weltwirtschaft wird weiter stabil und stetig wachsen", sagte Kater. In diesem Jahr sollte das Weltwirtschaftswachstum bei 2,9 Prozent liegen und im kommenden Jahr bei 3,2 Prozent.

Verhaltender dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und Deutschland verlaufen. Aber auch für Deutschland zeigte sich Kater optimistisch: "Die Aufschwunghoffnung für Deutschland kommt langsam zurück." Er verwies auf die Reformvorschläge zur Altersvorsorge. "Der Reformzug verlässt den Bahnhof zwar spät, aber die Hoffnung steigt, dass er jetzt endlich Fahrt aufnimmt." In diesem Jahr erwartet Kater für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent und im kommenden Jahr von 1,1 Prozent.

Auch für die weitere Entwicklung der globalen Aktienmärkte zeigte sich die Dekabank zuversichtlich. Die internationalen Aktienmärkte notierten auf Rekordniveau. "Das stabile globale Wirtschaftswachstum ist das Rückgrat der Unternehmensgewinne", sagte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. "Die Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Rückenmuskulatur permanent weiter trainiert und beweisen jetzt ihre Fitness." So sei das erste Quartal für die Unternehmen in den USA und Europa hervorragend gelaufen./jsl/la/jha/