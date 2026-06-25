Identifiziert die besten 1 % nach einer Blindbegutachtung von 57.455 wissenschaftlichen Preprints

TEL AVIV, Israel, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QED Science, eine Plattform zur Überprüfung der wissenschaftlichen Validität und eine moderne Infrastruktur für Forscher, Förderer, Institutionen und Organisationen im Bereich der Lebenswissenschaften, hat heute "The 1%" vorgestellt, eine Liste der 574 besten Preprints aus dem Bereich der Lebenswissenschaften. Das Unternehmen bewertete anonym 57.455 bioRxiv-Preprints, die zwischen Mai 2025 und April 2026 eingereicht wurden, hinsichtlich ihrer Originalität und Validität.

Das Ranking basiert auf dem QED Score, der von QED Science validierten Kennzahl zur Messung wissenschaftlicher Qualität in großem Maßstab. QED Science bewertete jedes Preprint anonym hinsichtlich Originalität und wissenschaftlicher Validität, unabhängig von der Identität der Autoren, ihrer institutionellen Zugehörigkeit, der geplanten Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift, der Anzahl der Zitate oder reputationsbasierten Indikatoren. Originalität und Validität werden anhand einer multifaktoriellen Analyse beurteilt, bei der der Schwerpunkt auf den aus dem Manuskript extrahierten Thesen und Belegen liegt und nicht auf dem Schreibstil.

Wissenschaftliche Entdeckungen nehmen immer schneller zu, doch der wissenschaftliche Fortschritt hält aufgrund der Systeme, mit denen er bewertet wird, nicht Schritt. Zwischen der Einreichung und der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit kann oft eine Verzögerung von bis zu 24 Monaten liegen. Herkömmliche Indikatoren für die Vertrauenswürdigkeit wurden für eine andere Ära der Wissenschaft entwickelt und standen in der Preprint-Phase nicht zur Verfügung - Zeitschriftenrang, Zitierhäufigkeit, institutionelle Zugehörigkeit und Ruf des Autors.

Preprints sind zunehmend der Ort, an dem neue Entdeckungen erstmals veröffentlicht werden. Sie könnten erste Hinweise auf die nächste wichtige Krebsbehandlung, den nächsten Impfstoff, den nächsten biologischen Mechanismus oder das nächste Forschungsinstrument enthalten. Da Preprints jedoch noch nicht das Peer-Review-Verfahren einer Fachzeitschrift durchlaufen haben, benötigen Forscher, Förderer und Institutionen bessere Möglichkeiten, um sie schnell, gründlich und fair zu bewerten.

QED Science stellt sich dieser Herausforderung. Die Plattform wird bereits von mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über 70 Ländern genutzt und unterstützt wissenschaftliche Teams dabei, einen größeren Teil der Forschungsergebnisse bereits in einer frühen Phase des Forschungszyklus auszuwerten.

Oded Rechavi, Mitbegründer und leitender Wissenschaftler bei QED Science, dazu: "Um wirklich voranzukommen, müssen wir die wissenschaftliche Qualität anhand der Arbeit selbst beurteilen und nicht anhand der dahinter stehenden Institution, Zeitschrift oder des Rufs. Indem wir identifizierende Angaben entfernen und Manuskripte im Blindverfahren begutachten, können wir eine solidere Grundlage für den wissenschaftlichen Bestand schaffen."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Studie von QED Science und der Veröffentlichung von "The 1%" gehören:

QED Science hat 57.455 Preprints bewertet - ein Prozess, für den schätzungsweise Hunderttausende Stunden an Expertenarbeit erforderlich waren.

In 75 % der entscheidenden Fälle, in denen der QED-Score und das Journal-Ranking voneinander abwichen, stimmten die Fachexperten hinsichtlich des Journal-Rankings mit dem QED-Score überein.

Der Rang einer Zeitschrift ist ein weniger zuverlässiger Indikator für die Qualität eines Artikels, da QED Science feststellte, dass 12,9 % der Artikel mit hoher Bewertung letztendlich in Zeitschriften mit niedrigerem Rang veröffentlicht wurden.

Mehrere kleinere Förderer trugen einen höheren Anteil an herausragender Wissenschaft bei als die größeren und bekannteren Förderer. So platzierte beispielsweise die G. Harold & Leila Y. Mathers Foundation 9 von 32 geförderten Arbeiten unter den besten 1 %, was einer Quote von 28,1 % entspricht, während diese Quote bei den National Institutes of Health bei 2,0 % liegt.

Niv Mastboim, CEO von QED Science, dazu: "Die Wissenschaft ist über die Systeme hinausgewachsen, die vor Jahrhunderten zu ihrer Bewertung geschaffen wurden. Deshalb haben wir QED Science gegründet, um die Art und Weise, wie Wissenschaft entsteht und weitergegeben wird, grundlegend weiterzuentwickeln." "The 1%, das auf dem QED Score basiert, validiert Preprints, damit wissenschaftliche Erkenntnisse schneller Wirkung zeigen können."

Weitere Informationen zu QED Science und "The 1%" finden Sie unter www.qedscience.com.

Über QED Science

QED Science ist ein KI-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten wissenschaftlichen Arbeiten ins Rampenlicht zu rücken und die Wissenschaftler hinter den Manuskripten zu würdigen.

Ausgehend von der Überzeugung, dass wissenschaftliche Qualität für sich selbst sprechen sollte, hat QED Science den "QED Score" entwickelt - einen validierten Qualitätsmaßstab, der Manuskripte aus den Lebenswissenschaften nach vollständiger Anonymisierung hinsichtlich Originalität und Validität bewertet und dabei den Einfluss des Rufs der Autoren, des Prestiges der Institutionen und der Publikationsplattform ausschließt.

Der QED Score wird von mehr als 10.000 Laboren in 1.500 Einrichtungen in über 70 Ländern genutzt und liefert innerhalb weniger Minuten Auswertungen, die normalerweise Monate in Anspruch nehmen.

Über die reine Erkennung hinaus ermöglicht die Validitäts-Engine von QED Forschern, zu erkennen, welche Aussagen in wissenschaftlichen Artikeln, Förderanträgen und ihrer täglichen wissenschaftlichen Arbeit Bestand haben - und das ohne Training anhand proprietärer Daten. "The 1%", die von QED Science zusammengestellte Auswahl der herausragendsten Preprints aus dem Bereich der Lebenswissenschaften, ist die bislang größte blinde Qualitätsbewertung von wissenschaftlichen Preprints.