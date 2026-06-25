Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsentwicklung bleibt vorerst ein großes Problem für die US-Wirtschaft, so die Analysten der Nord LB.Der PCE-Preisdeflator, ein in den Vereinigten Staaten neben dem Konsumentenpreisindex ebenfalls sehr wichtiger Indikator zur Messung der Inflationsdynamik auf der Ebene des Einzelhandels, habe im Berichtsmonat Mai um 0,4% M/M zugelegt. Dies sei sicherlich keine erfreuliche Nachricht; es hätte aber zweifellos schlimmer kommen können. Der durch den Iran-Konflikt ausgelöste Energiepreisschock habe nicht nur in den USA für steigende Inflationsraten gesorgt. Langsam sei nun aber Besserung in Sicht. Die für die Geldpolitiker in Washington besonders wichtige Kernrate des PCE-Preisdeflators sei am aktuellen Rand um 0,3% M/M angezogen. Diese Entwicklung stelle keine übermäßig große Überraschung dar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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