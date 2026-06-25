Hyundai arbeitet an einer Weiterentwicklung der virtuellen Gangschaltung für seine elektrischen N-Modelle. Künftig sollen die Fahrzeuge unter anderem simulierte Leerlaufgeräusche, Vibrationen und Auspuffknallen bieten. Wie Golem unter Berufung auf ein Interview des Branchenmagazins Autocar berichtet, soll die nächste Generation der elektrischen N-Modelle die bereits aus dem Ioniq 5 N bekannte virtuelle Gangschaltung erhalten - und zwar in einer weiterentwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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