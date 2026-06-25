Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium kommt mit seinem geplanten Lithiumkonverter in Guben (Brandenburg) nicht voran. Wie Unternehmensvertreter bei einer Stadtverordnetenversammlung erklärten, gibt es momentan Probleme mit der Finanzierung. Die große Hürde für den Bau der geplanten Anlage in Guben liegt demnach in den erwarteten Investitionskosten von 750 Millionen Euro. Dem Konzern würden private Investoren fehlen, die auch Voraussetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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