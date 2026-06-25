Nissan beteiligt sich an einem neuen Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung intelligenter Energie- und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Im Rahmen des britischen Projekts "Suite" sollen unter anderem Vehicle-to-Grid-Technologien, Solarmodule und KI-gestützte Energiemanagementsysteme erprobt werden. Das auf drei Jahre angelegte Projekt "Smart Use of Integrated Technology for EVs" (SUITE) wird vom Nissan Technical Centre Europe im britischen Cranfield ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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