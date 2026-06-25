Wenn sich extreme Wetterlagen, geopolitische Spannungen und fragile Lieferketten überlagern, entstehen an den Rohstoffmärkten oft Gemengelagen, die weit über normale Preisschwankungen hinausgehen. Genau solche besonderen Konstellationen greift André Fischer in seinen Analysen immer wieder auf. Er schaut nicht nur auf offensichtliche Marktbewegungen, sondern vor allem auf jene übergeordneten Entwicklungen, die sich erst nach und nach in einzelnen Aktien niederschlagen.Vor diesem Hintergrund rücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär