The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
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ISIN Handelswaehrung Name
IE0003IT7XXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000E66LXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000Z8BHXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000Z8BHXXX USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000SBHVXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000SBHVXXX USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2026
.
ISIN Handelswaehrung Name
IE0003IT7XXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000E66LXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000Z8BHXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000Z8BHXXX USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000SBHVXXX EUR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
IE000SBHVXXX USD BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
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