München (ots) -Bayern ist der bedeutendste Luft- und Raumfahrtstandort Deutschlands und soll es institutionell auch auf europäischer Ebene bleiben. Mit einem Dringlichkeitsantrag im Bayerischen Landtag fordert die CSU-Fraktion die Staatsregierung auf, sich auf Bundes- und europäischer Ebene dafür einzusetzen, einen bayerischen Standort als Außenstelle der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) - künftig European Union Space Services Agency (EUSSA) - zu etablieren. Anlass ist ein aktueller Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission, der ausdrücklich die Einrichtung zusätzlicher Außenstellen neben dem Hauptsitz in Prag vorsieht.Dr. Gerhard Hopp, europapolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion: "Europa braucht eine starke, resiliente Raumfahrtinfrastruktur - und Bayern ist dafür der ideale Standort. Oberpfaffenhofen ist nicht nur Geschichte, sondern Gegenwart und Zukunft der europäischen Raumfahrt. Wir haben das Galileo-Kontrollzentrum, wir haben das DLR, wir haben die Industrie und die besten Hochschulen. Eine EUSPA-Außenstelle in Bayern ist keine Wunschpolitik - sie ist die logische Konsequenz aus dem, was hier bereits geleistet wird. Die Staatsregierung muss diese Chance jetzt entschlossen nutzen."Dr. Stephan Oetzinger, Mitglied im Wissenschaftsausschuss für die CSU-Fraktion:"Bayern investiert seit Jahrzehnten in Forschung, Infrastruktur und Fachkräfte im Bereich der Raumfahrt. Eine institutionelle Verankerung der EUSSA in Bayern würde nicht nur hochqualifizierte Arbeitsplätze und zusätzliche Wertschöpfung schaffen, sondern auch Forschung und Innovation in einem Bereich stärken, der für Europas technologische Souveränität entscheidend ist. Gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und hybrider Bedrohungen ist die Frage nicht ob, sondern wie schnell."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6302408