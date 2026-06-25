Bald gibt es einen Krankenversicherer weniger am deutschen Markt - bzw. zumindest eine Marke weniger. Die ERGO integriert die Marke der Deutsche Krankenversicherung (DKV) vollständig in die Kernmarke ERGO. Standorte oder Mitarbeiter sind laut Unternehmenskommunikation nicht betroffen. Veränderungen bei der ERGO Gruppe stehen an, und zwar beim Thema Krankenversicherung. Die Marke der in Köln ansässigen Tochterfirma, Deutsche Krankenversicherung (DKV), wird bis Ende 2027 vollständig in die Kernmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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