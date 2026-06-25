Krypto News: BNB Chain startet zkTLS-Schicht, während Binance tokenisierte US-Aktien einführt

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Die wichtigsten Krypto News dieser Woche kommen nicht von den Preischarts, sondern von den Produkten, die den nächsten Zyklus formen werden. BNB Chain hat eine zkTLS-Verifikationsschicht für datenschutzwahrende Anwendungen gestartet. Gleichzeitig hat Binance mit bStocks tokenisierte US-Aktien als BEP-20-Token auf der BNB Chain eingeführt. Der BNB-Kurs handelt am 25. Juni 2026 bei rund 562 Dollar, mehr als 55 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.375 Dollar aus dem Oktober 2025. Der Fear and Greed Index steht bei 17 und signalisiert extreme Angst im gesamten Markt. Trotz des Preisdrucks verarbeitet die BNB Chain weiterhin über 85 Milliarden Dollar an Stablecoin-Volumen. Die vierteljährlichen Token-Burns reduzieren das Angebot langfristig in Richtung des Zielwerts von 100 Millionen BNB. Die BNB Chain verfügt über ein Total Value Locked von 3,4 Milliarden Dollar in tokenisierten Real-World-Assets. Während die Schlagzeilen den Markt verunsichern, bauen einige Projekte genau jetzt die Infrastruktur auf, die beim nächsten Aufschwung den Unterschied macht.

BNB Chain erweitert Infrastruktur trotz MiCA-Unsicherheit: Die wichtigsten Krypto News im Überblick

Die BNB Chain hat am 25. Juni eine zkTLS-Verifikationsschicht gestartet, die es Nutzern ermöglicht, Daten aus Web2-Quellen datenschutzwahrend auf der Blockchain zu verifizieren. Laut CoinGecko liegt die Marktkapitalisierung von BNB bei rund 79,7 Milliarden Dollar. Der Token belegt damit Rang vier im gesamten Krypto-Bereich. In den vergangenen 24 Stunden stiegen die Gebühreneinnahmen auf der BNB Chain um 380 Prozent auf 248.222 Dollar. Das Umlaufangebot beträgt rund 134,8 Millionen BNB.

Die Einführung von bStocks am 11. Juni gehört zu den bedeutendsten Krypto News des Monats. Binance bietet damit tokenisierte Repräsentationen von US-Aktien wie NVIDIA, Tesla, Micron und Circle als BEP-20-Token an. Jeder bStock ist eins zu eins durch reale Aktien in regulierter Verwahrung gedeckt. Der Handel startet bereits ab 5 Dollar, und für die Einführungsphase fallen keine Maker-Gebühren an. Diese Aktion wurde aufgrund hoher Nachfrage bis zum 18. Juli verlängert. Dividendenanpassungen und Aktiensplits werden automatisch verarbeitet.

Die Futures-Plattform von Binance hat im ersten Quartal 2026 über 150 Milliarden Dollar an kumulativem Handelsvolumen bei Aktien- und Rohstoff-Perpetuals überschritten. Laut Blockchain News veröffentlichte Binance Research am 10. Juni einen Bericht, der BNB-Haltern in den Jahren 2024 bis 2025 eine Gesamtrendite von bis zu 177 Prozent durch Preissteigerungen und Ökosystem-Vorteile bescheinigt.

Auf der Risikoseite steht die mögliche Ablehnung einer MiCA-Lizenz für Binance in Europa. Mehrere Berichte vom 19. Juni markierten dies als entscheidendes Ereignis für die Passporting-Rechte der Börse in der gesamten EU. Am 7. März wies ein US-Bundesgericht alle Anti-Terror-Klagen gegen Binance ab, was eine erhebliche juristische Belastung beseitigte. Der BNB-Kurs bewegt sich derzeit in einer Konsolidierung um die 600-Dollar-Marke, während 74,5 Prozent der Konten long positioniert sind. In den Krypto News dieser Woche steht die Frage, welche Projekte trotz Unsicherheit weiter wachsen, im Zentrum der Debatte unter Marktteilnehmern.

Pepeto wächst auf mehr als 10 Millionen Dollar an, während Krypto News den Fokus auf Infrastruktur lenken

Die Wallets, die mit BNB Vermögen aufgebaut haben, trafen alle eine Entscheidung zum gleichen Zeitpunkt. Diese Entscheidung war, sich zu bewegen, solange der Einstieg noch offen war, anstatt auf eine Preisbestätigung zu warten. Ein ehemaliger Binance-Experte entwickelte Pepeto als vollständiges Meme-Coin-Netzwerk, mit den Werkzeugen, die kleinere Token erstmals handelbar, nachverfolgbar und vertrauenswürdig machen.

Die Presale-Kasse ist auf mehr als 10 Millionen Dollar angewachsen, und dieses Wachstum fiel in Wochen, in denen die Krypto News von ETF-Abflüssen und Kursverlusten dominiert wurden. Das Netzwerk betreibt PepetoSwap für den direkten Meme-Coin-Tausch und einen Risiko-Bewerter, der Projekte prüft, bevor Käufer Mittel einsetzen. Damit erhält der Meme-Bereich eine Qualitätskontrolle, die er bisher nie hatte. Die Verbindung aus Handelsplattform, Risikobewertung und Brückentechnologie gibt dem Projekt eine Breite, die im Meme-Segment selten ist. Jede bStock-Transaktion auf der BNB Chain erzeugt Gasgebühren, und die gleiche Art von Infrastruktur-Denken steckt auch in Pepeto.

Ein unabhängiges Sicherheitsaudit durch SolidProof hat die technische Grundlage des Projekts vor dem Presale-Beginn geprüft und alle Verträge als fehlerfrei bestätigt. Das Token-Angebot beträgt 420 Billionen Einheiten.

Der Kapitalzufluss während einer Marktkorrektur zeigt die Überzeugung der Anleger, die sich nicht von kurzfristigen Preisbewegungen abschrecken lassen. Die erwartete Binance-Listung steht als zentraler Meilenstein auf der Roadmap, und die Pepeto-Plattform dokumentiert jeden Entwicklungsmeilenstein. Die gleiche Entscheidung, die BNB-Halter wohlhabend gemacht hat, steht genau jetzt zur Verfügung, denn der Presale-Einstieg ist noch offen und die Listung hat den Token noch nicht neu bewertet.

Sich zu bewegen, solange der Einstieg offen ist, war der Beginn jeder Erfolgsgeschichte im Krypto-Bereich. Die Roadmap macht diesen Einstieg heute lohnenswert, und jeder weitere Meilenstein bringt die Listung näher.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen ein klares Bild. BNB Chain baut mit zkTLS und bStocks die Infrastruktur für den nächsten Zyklus auf, während der Markt in extremer Angst verharrt. In der Vergangenheit waren genau solche Phasen die Grundlage für die stärksten Erholungen. Beobachter des Marktes weisen darauf hin, dass ein ehemaliger Binance-Experte ein vollständiges Meme-Coin-Netzwerk mit PepetoSwap, einem Risiko-Bewerter und einer erwarteten Binance-Listung aufgebaut hat. Die Presale-Kasse hat während der Korrektur die Marke von 10 Millionen Dollar überschritten. Die Listung könnte genau das Ereignis sein, das dieses Zeitfenster endgültig schliesst.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News für BNB Chain im Juni 2026?

BNB Chain hat eine zkTLS-Verifikationsschicht für datenschutzwahrende Datenverifizierung gestartet, und Binance führte bStocks ein, tokenisierte US-Aktien als BEP-20-Token mit vollständiger Deckung durch reale Aktien in regulierter Verwahrung.

Wie passt der Pepeto-Presale in die aktuellen Krypto News und Entwicklungen am Markt?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit PepetoSwap und Risiko-Bewerter, das von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist nachzulesen, dass die Presale-Kasse mehr als 10 Millionen Dollar erreicht hat und eine Binance-Listung geplant ist.