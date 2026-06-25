Der Ölmarkt sendet ein neues Signal an die Finanzmärkte. Nach der Wiederaufnahme wichtiger Lieferströme durch die Straße von Hormus ist der Ölpreis deutlich gefallen. Für Aktien, Anleihen und Verbraucherpreise kann das die Inflationsdebatte spürbar verändern.Öl verliert die Kriegsprämie Brent Öl hat seine kriegsbedingten Gewinne vollständig abgegeben und fiel zeitweise unter rund 64 Euro je Barrel. Damit notierte die globale Referenzmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de