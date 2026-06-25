Kia startet in Deutschland den Verkauf des PV5 Cargo in der kürzeren Karosserievariante L1H1. Zugleich ist für beide Cargo-Varianten eine neue 43,3-kWh-Batterie verfügbar. Zum Modelljahr 2027 ergänzt Kia unter anderem einen optionalen 22-kW-Onboard-Lader und verdoppelt bei der 71,2-kWh-Version die zulässige Anhängelast. Die Südkoreaner hatten bereits im April auf der Commercial Vehicle Show in Birmingham neben einer Hochdachvariante L2H2 auch den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net