Ein Börsenzyklus warnt vor diesem Jahr. Jan Willhöft zeigt, warum Technologie-Euphorie, SpaceX-Hype und Rohstoffknappheit für Anleger brandgefährlich werden können.Droht den Märkten 2026 der große Knall? Jan Willhöft von AXINO Capital schaut auf wallstreetONLINE TV auf einen über 100 Jahre alten Börsenzyklus, der in der Vergangenheit auffällig oft vor großen Wendepunkten gewarnt hat: den Bennerzyklus. Er zeigte unter anderem vor der Nifty-Fifty-Blase, der Japan-Blase, der Technologieblase und der Immobilienkrise kritische Phasen an. Jetzt steht wieder ein Warnjahr im Raum. Willhöft sagt nicht, dass deshalb sofort der Crash kommen muss. Doch er sieht viele Warnzeichen. Technologieaktien …
Enthaltene Werte: 191342477,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE