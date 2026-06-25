© Foto: Mike Campbell - NurPhotoEin gelöschter Reddit-Post hat genügt: Wendy's-Aktie schoss um mehr als 40 Prozent hoch. Dahinter steckt keine gute Nachricht, sondern Meme-Manie. Was das für Anleger bedeutet.Die US-Fast-Food-Kette Wendy's ist das neueste Opfer der Meme-Stock-Maschinerie. Am Mittwoch schoss die Aktie des US-Burgerkettenkonzerns zeitweise um bis zu 42 Prozent nach oben und schloss mit einem Plus von rund 26 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten. Am Donnerstag folgt die Ernüchterung: Zum US-Handelsstart gab das Papier knapp fünf Prozent nach. Hinter dem Kurssprung steckt keine neue Unternehmensmeldung, die das rechtfertigen würde. Auslöser war ein Beitrag im Reddit-Forum …
Enthaltene Werte: US95058W1009Den vollständigen Artikel lesen
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