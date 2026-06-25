Montvale, NJ 07645 (ots) -Vitamin K2 - ein essenzieller, aber häufig unterschätzter MikronährstoffViele Frauen achten bewusst auf ihre Gesundheit - und auf Calcium, Vitamin D oder Bewegung. Was oft übersehen wird: Vitamin K2. Dabei spielt es eine entscheidende Rolle genau in den Bereichen, die mit zunehmendem Alter immer wichtiger werden.Dr. Lena Leder, Senior Manager Nutrition Science bei Balchem, erklärt, warum Vitamin K2 stärker in den Fokus rücken sollte und welche Rolle der Qualitätsrohstoff K2VITAL dabei spielt.Frau Dr. Leder, Vitamin K2 - das hört man selten. Was genau ist das eigentlich?Vitamin K2 ist ein fettlösliches Vitamin aus der Vitamin-K-Familie und spielt eine zentrale Rolle in unserem Körper. Es ist wichtig für die Aktivierung bestimmter Proteine, die wir für die Blutgerinnung und gesunde Knochen benötigen. Besonders spannend ist seine Rolle im Calciumstoffwechsel: Vitamin K2 sorgt dafür, dass Calcium in die Knochen eingebaut wird und so starke Knochen unterstützt.In welchen Lebensphasen ist K2 besonders wichtig?Vor allem in drei Phasen. Die Aufbauphase in der Jugend sorgt für eine stabile Knochenbasis. Ein erhöhter Bedarf entsteht auch in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie nach der Menopause. Der Grund ist ein natürlicher Rückgang der Knochendichte. Vitamin K2 kann hier gezielt unterstützen und wird deshalb gerade für Frauen zunehmend relevant.Der Markenrohstoff K2VITAL ist ja seit 2021 das meist erforschte Vitamin K2. Welche neuen Erkenntnisse gibt es in der Forschung?Die Forschung zu Vitamin K2 entwickelt sich rasant. Aktuelle klinische Studien untersuchen unter anderem den Einfluss auf Knochendichte und Gefäßgesundheit sowie mögliche Effekte auf Stoffwechsel, Immunsystem und Leistungsfähigkeit.Vitamin K2 + Vitamin D sind ein perfektes Team. Warum?Vitamin D sorgt dafür, dass Calcium aus der Nahrung aufgenommen wird. Vitamin K2 übernimmt anschließend die entscheidende Aufgabe, dieses Calcium gezielt in die Knochen zu lenken. Oder kurz gesagt: Vitamin D bringt das Calcium ins Blut Vitamin K2 bringt es an den richtigen Ort"Viele Menschen erreichen keine optimale Versorgung über die Ernährung allein."Können wir nicht ausreichend K2 über die Nahrung aufnehmen?Vitamin K2 steckt vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie Natto oder bestimmten Käsesorten, die jedoch selten regelmäßig konsumiert werden. Viele Menschen erreichen daher keine optimale Versorgung über die Ernährung allein.Also ist die Empfehlung, Vitamin K2 zu supplementieren. Worauf sollte man achten?Es gibt Unterschiede zwischen Vitamin K1 und Vitamin K2. Vitamin K1 kommt z.B. in grünem Blattgemüse vor und ist primär an der Blutgerinnung beteiligt. Vitamin K2 zeichnet sich durch eine gute Aufnahme sowie eine längere Halbwertzeit im Blut aus, was eine kontinuierliche Versorgung begünstigen kann.Ein wichtiger Aspekt ist die Qualität: hochwertiges Vitamin K2 liegt in der all-trans-Form vor. Dieses natürlich bioaktive Molekül kann vom Körper effektiver benutzt werden. Produkte mit Vitamin K2 all-trans MK7, wie K2VITAL, bieten daher einen klaren Vorteil.Mit Markenrohstoffen wie K2VITAL kann man sicher sein, hochwertiges & bioaktives VitaminK2 zu supplementieren, das zugleich in klinischen Studien erforscht ist.Ihr wichtigster Tipp zum Schluss?Wenn ich eine Botschaft mitgeben dürfte, dann diese: Denken Sie Vitamin D und K2 immer zusammen und setzten Sie bei der Supplementierung auf die Qualitätsform: all-trans MK-7.Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich werde jetzt zu Hause mein Supplement auf K2VITAL überprüfen.Bewusst entscheiden: Produktlabel checken und auf den Markenrohstoff K2VITAL (https://balchem.com/terms-conditions/) achten.Pressekontakt:N: Bettina BendigE: Bettina.Bendig@balchem.comOriginal-Content von: Balchem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182906/6302430