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Risen Energy präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 Innovationen für verschiedenste Anwendungsszenarien



25.06.2026 / 18:05 CET/CEST

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MÜNCHEN, Deutschland, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass die Intersolar Europe gestern auf dem Gelände der Messe München offiziell ihre Tore geöffnet hat und Risen Energy am Stand A1.370 zahlreiche Besucher begrüßt. Wir haben unsere umfassende Produktmatrix für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich sowie für Großanlagen präsentiert und dabei aufgezeigt, wie unsere "Full-Stack-Risen"-Strategie den sich wandelnden Energiebedarf Europas deckt. Energiemanagement in Privathaushalten: Minimalistisches Design trifft auf KI-Intelligenz Um dem Bedarf Europas nach Energieunabhängigkeit auf begrenztem Raum gerecht zu werden, haben wir unser stapelbares All-in-One-Energiespeichersystem der Noor-Serie, den stapelbaren Akku der Hifz-Serie und den Hybrid-Wechselrichter der Velta-Serie eingeführt. Noor-Serie: Kombiniert PV-Laden, Speicherung und Steuerung. Mit einer Kapazität von 10-25 kWh passt es perfekt in Garagen oder auf Hinterhöfe. Die USV-Umschaltung im Millisekundenbereich garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Kombiniert PV-Laden, Speicherung und Steuerung. Mit einer Kapazität von passt es perfekt in Garagen oder auf Hinterhöfe. Die garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Hifz-Serie: Merkmale: Schutzart IP65 und modulare Stapelbarkeit (5-20 kWh). Dank Plug-and-Play-Steckverbindungen ist die Bereitstellung grüner Energie so einfach wie das Aufeinanderstapeln von Bausteinen.

Merkmale: und modulare Stapelbarkeit (5-20 kWh). Dank Plug-and-Play-Steckverbindungen ist die Bereitstellung grüner Energie so einfach wie das Aufeinanderstapeln von Bausteinen. Intelligente Steuerung: In Verbindung mit Risen Cloud automatisiert das System Strategien nach dem Prinzip "Laden zu niedrigen Tarifen, Entladen zu hohen Tarifen" auf Basis der lokalen Stromtarife und macht so jede kWh zu einer Ersparnis. C&I Green Partner: Hohe Dichte und Lebenszykluswert Für Unternehmen, die Kosten senken und Sicherheit gewährleisten müssen, bietet unser flüssigkeitsgekühltes ESS der iCon-Serie für Gewerbe und Industrie eine kompakte Lösung. Platzsparend: Benötigt nur 1,6 m² Platz (25 % höhere Auslastung).

Benötigt nur Platz (25 % höhere Auslastung). Höchste Sicherheit: Selbst entwickeltes 4S-System , mit 9-stufigem Schutz sowie Überwachung auf Batterieebene . Ein mehrschichtiger Brandschutz bietet einen Rundumschutz.

Selbst entwickeltes , sowie . Ein mehrschichtiger Brandschutz bietet einen Rundumschutz. Intelligenter Betrieb und Wartung: KI-Diagnosen ermöglichen eine Zustandsüberwachung in Echtzeit, wodurch Ausfallzeiten minimiert und Erträge maximiert werden. Benchmark für Großanlagen: Exzellenz in Luft- und Raumfahrt sowie terrestrischen Anwendungen Bei Großprojekten schließen wir den Kreislauf von der Erzeugung bis zur Speicherung. Hyper-ion Pro-Module: Stellt 740 Wp+ Leistung mit 90 % ± 5 % Bifazialität und -0,24 %/°C Temperaturkoeffizienten bereit. Mit einer 30-jährigen Garantie (>90 % Werterhalt).

Stellt Leistung mit und Temperaturkoeffizienten bereit. Mit einer (>90 % Werterhalt). Risen Flex Nova (pHJT): Für den niedrigen Erdorbit (LEO) entwickelt. Durch den Einsatz ultradünner 70-µm-Wafer wird das Startgewicht von Satelliten drastisch reduziert, während gleichzeitig Strahlenresistenz geboten wird.

Für den entwickelt. Durch den Einsatz wird das Startgewicht von Satelliten drastisch reduziert, während gleichzeitig Strahlenresistenz geboten wird. eFlex & eTron 3.0 Pro: Bereitstellung von 836 kWh / 6,26 MWh Speicher. Der eTron 3.0 Pro überzeugt mit einem Wirkungsgrad von 99,3 % bei SiC-PCS und arbeitet einwandfrei in Umgebungen mit Temperaturen von -30 °C bis 55 °C. Die Ära des skalierungsgetriebenen Wachstums ist vorbei; das Zeitalter der wertorientierten Innovation ist angebrochen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, globale Energiesysteme durch Full-Stack-Technologie zu modernisieren. Wir sind heute am Stand A1.370 vertreten! Besuchen Sie uns auf der Messe München, um gemeinsam die Zukunft der Energie zu gestalten. #RisenEnergy IntersolarEurope SolarStorage ResidentialEnergy CandIStorage UtilityScale SpaceSolar Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999630/1.jpg

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