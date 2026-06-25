Private Krankenzusatzversicherungen haben sich als Wachstumstreiber in der PKV erwiesen. Anbieter gibt es viele - doch welche von ihnen würden Makler weiterempfehlen? Und welche eher nicht? Die Studie "AssCompact AWARD - Kranken- & Pflegeversicherung 2026" hat die Antworten. Die private Krankenversicherung (PKV) ist im letzten Jahr erneut gewachsen. Während die PKV-Vollversicherung nur ein kleines Plus verzeichnen konnte, hat sich vor allem die private Zusatzversicherung als Wachstumsmonitor herausgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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