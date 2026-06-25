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Ripple hat in Luxemburg eine vorlaeufige Zulassung unter dem europaeischen MiCA Rahmen erhalten, und trotzdem ist der XRP Kurs in nur sieben Tagen um rund neun Prozent gefallen. Bei etwa 1,10 Dollar am 24. Juni treffen starke Nachrichten und sinkende Preise direkt aufeinander. Die Genehmigung oeffnet regulierte Zahlungswege in 30 Laendern des Europaeischen Wirtschaftsraums, waehrend der breite Markt fast jeden grossen Coin nach unten zieht. Viele Anleger fragen sich nun, ob der XRP Kurs die Marke bei 1,19 Dollar zurueckerobern kann oder ob die Schwaeche weiter anhaelt. Grosse Wallets haben in den vergangenen sechs Monaten 1,53 Milliarden Token gekauft, was trotz der Korrektur auf Vertrauen hindeutet. Dieser Beitrag erklaert, welche Faktoren den XRP Kurs gerade bewegen und welche Ziele Analysten fuer die kommenden Monate nennen. Dabei betrachten wir auch eine Entwicklung im Vorverkaufsbereich, die in genau dieser Phase frisches Kapital angezogen hat. So entsteht ein klares Bild davon, wo sich Chancen und Risiken aktuell treffen.

XRP Kurs im Fokus, Ripple erhaelt EU Zulassung waehrend die Korrektur anhaelt

Ripple hat von der luxemburgischen Aufsichtsbehoerde CSSF eine vorlaeufige Genehmigung als Anbieter von Krypto Dienstleistungen unter dem MiCA Rahmen erhalten. Mit dieser Zulassung kann das Unternehmen regulierte Zahlungswege ueber das XRP Ledger in den gesamten Europaeischen Wirtschaftsraum ausweiten, sobald die Bedingungen erfuellt sind. Der Schritt faellt mit der MiCA Frist zum 1. Juli 2026 zusammen, die einheitliche Regeln fuer den europaeischen Kryptomarkt schafft. Trotz dieser Nachricht bleibt der Kurs unter Druck, weil eine breite Korrektur den gesamten Markt belastet. Laut CoinGecko notiert XRP bei rund 1,10 Dollar und liegt damit etwa neun Prozent tiefer als vor einer Woche.

Die Marktkapitalisierung von XRP liegt bei etwa 68 Milliarden Dollar, womit der Coin weiter zu den groessten Werten am Markt zaehlt. Vom Rekordhoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 ist der Kurs rund 70 Prozent entfernt, was die Tiefe der aktuellen Schwaeche zeigt. Die wichtige Linie verlaeuft beim gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage nahe 1,1366 Dollar und trennt eine Erholung von einem weiteren Rueckgang. Der technische Indikator RSI steht bei etwa 55 und deutet auf eine neutrale bis leicht freundliche Lage hin. Laut CoinDCX wird fuer diese Woche eine Spanne zwischen 1,13 und 1,16 Dollar erwartet.

Fuer das Gesamtjahr 2026 sehen mehrere Dienste den XRP Kurs in einer Spanne von 1,13 bis 1,19 Dollar, wobei einzelne Modelle bis Dezember einen Anstieg in Richtung 1,64 Dollar fuer moeglich halten. Selbst in einem freundlichen Szenario bleibt der moegliche Gewinn jedoch begrenzt, weil eine Bewertung von 68 Milliarden Dollar neues Kapital nur langsam vervielfachen kann. Genau an diesem Punkt richtet sich der Blick vieler Anleger auf kleinere Einstiege, bei denen dieselbe Marktphase ganz andere Hebel erlaubt. Wer grosse Bewegungen sucht, schaut deshalb dorthin, wo Kapital schon vor den Schlagzeilen den Einstieg gefunden hat.

Pepeto im Vorverkauf, warum dieser Einstieg gerade Aufmerksamkeit bekommt

Die neue EU Lizenz zeigt, dass fuer XRP klare Regeln naeher ruecken, doch das Kapital, das bereits in Pepeto geflossen ist, zeigt, wo die Ueberzeugung ihren Einstieg zuerst gefunden hat. Waehrend viele Anleger jede Meldung zum Kurs nach einem Signal absuchen, hat sich dieser Vorverkauf in der gleichen Korrektur ruhig weiter gefuellt. Genau dieser stille Zufluss waehrend fallender Preise macht das Projekt fuer Beobachter interessant.

Pepeto zaehlt in diesem Zyklus zu den am staerksten beachteten Vorverkaeufen, gestuetzt von ueber 10 Millionen Dollar, die der funktionierenden Handelsplattform ueber Monate fallender Preise folgten. Analysten sehen bei einem so fruehen Einstieg ein deutlich groesseres Aufwaertspotenzial als bei einem bereits sehr grossen Coin. Pepeto lebt dabei nicht von Aufmerksamkeit allein. Hinter dem eingesetzten Kapital steht eine Reihe live laufender Werkzeuge, die diesen Einstieg von Projekten unterscheiden, die nur Geld einsammelten und danach verschwanden.

Der gesamte Vertragscode wurde von der Pruefstelle SolidProof untersucht und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete, was Anlegern eine gepruefte Grundlage gibt. Das Team hat eine Bruecke zwischen verschiedenen Blockchains gestartet, die Token ohne Gebuehren ueber Netzwerke sendet, sowie einen Risiko Pruefer, der jeden Vertrag vor einem Abschluss kontrolliert. Weil die Bruecke Ketten ohne Kosten verbindet und der Pruefer betruegerische Vertraege in Echtzeit erkennt, schuetzt Pepeto Wallets vor Fallen und versteckten Kosten, die auf anderen Netzwerken an der Rendite zehren.

Der Vorverkauf liegt aktuell bei 0,0000001871 Dollar je Token. Analysten verweisen darauf, dass der Abstand zwischen diesem Preis und einem moeglichen Boersenstart Spielraum laesst, den ein Wert mit 68 Milliarden Dollar nur ueber Jahre aufholen muesste. Wer die Entwicklung selbst verfolgen moechte, findet alle Angaben zum Vorverkauf direkt bei Pepeto. Damit laesst sich der Fortschritt unabhaengig vom taeglichen Auf und Ab des Marktes nachvollziehen.

Fazit

Der XRP Kurs kann sich in Richtung 1,56 Dollar bewegen, falls die Regulierung weiter Klarheit bringt und die Nachfrage ueber ETFs stabil bleibt. Selbst an diesem Ziel bliebe der Gewinn ausgehend von 1,10 Dollar jedoch unter 50 Prozent, weil eine Bewertung von 68 Milliarden Dollar neues Kapital aufnimmt, ohne es stark zu vervielfachen. Analysten sehen Pepeto in diesem Zyklus weit vorn, weil gepruefte Werkzeuge, eingesetztes Kapital und ein naeher rueckender Boersenstart an fruehere Einstiegsphasen erinnern. Anleger, die in der Angst kaufen, gehoerten in vergangenen Zyklen oft zu den Gewinnern der spaeteren Erholung. Der Einstieg zum Vorverkaufspreis endet endgueltig, sobald der Handel an der Boerse beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haeufig gestellte Fragen

Was bedeutet der aktuelle XRP Kurs fuer Anleger?

Der XRP Kurs liegt bei rund 1,10 Dollar und kann in Richtung 1,56 Dollar steigen, falls die neue EU Regulierung und die Nachfrage ueber ETFs den Markt stuetzen. Kurzfristig bleibt die Marke beim 200 Tage Durchschnitt nahe 1,14 Dollar entscheidend.

Ist Pepeto im Vergleich zum XRP Kurs ein staerkerer Einstieg?

Pepeto hat waehrend der Korrektur ueber 10 Millionen Dollar gesammelt und naehert sich einem Boersenstart, waehrend der XRP Kurs durch eine Bewertung von 68 Milliarden Dollar in seinem Hebel begrenzt bleibt. Weitere Angaben zum Vorverkauf stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.