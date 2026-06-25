Volkswagen trennt sich von der Mehrheit an Everllence und übergibt Bain Capital künftig die Kontrolle über 51 Prozent der Anteile. Der Verkauf bringt dem Konzern rund 7,4 Milliarden Euro ein. Für die Volkswagen Aktie ist der Schritt ein Signal, dass der Konzern sein Beteiligungsportfolio entschlossener strafft.Bain übernimmt die Mehrheit Volkswagen hat mit Bain Capital eine exklusive Vereinbarung über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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