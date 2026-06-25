Konferenz an zwei Standorten eröffnet die Ausschreibung für Fachleute, die sich mit Edge-Intelligence und operativer KI befassen

ZEDEDA, der Marktführer im Bereich Edge-Intelligence, gab heute die "TRANSFORM 2026" bekannt, eine Konferenz an zwei Standorten für technische und operative Führungskräfte, die KI über das Rechenzentrum hinaus einsetzen in Fabriken, Energienetzen, Verkehrsnetzen, im Einzelhandel und an abgelegenen Standorten, wo Unternehmen tatsächlich tätig sind.

Die TRANSFORM findet am 15. September 2026 im The Post Oak Hotel in Houston, Texas, und am 22. Oktober 2026 im Sofitel Frankfurt Opera in Frankfurt, Deutschland, statt.

Während Unternehmen den Übergang von KI-Experimenten zum produktiven Einsatz vollziehen, stellen viele fest, dass Produktionsumgebungen Probleme mit sich bringen, für deren Bewältigung herkömmliche Cloud-Architekturen nie ausgelegt waren. Konnektivitätsbeschränkungen, Sicherheitsanforderungen, heterogene Hardware und die Herausforderungen bei der Verwaltung von Systemen an Tausenden von Standorten verändern die Sichtweise von Unternehmen auf die KI-Infrastruktur grundlegend.

Unter dem Motto "Intelligence at the Edge: Where AI Meets the Physical World" wird TRANSFORM untersuchen, wie Unternehmen intelligente Systeme in realen Umgebungen aufbauen und betreiben. Im Rahmen der Veranstaltung finden Fachvorträge, Kundenfallstudien, Expertenrunden und Diskussionen statt, die sich mit den praktischen Aspekten des groß angelegten Einsatzes von KI befassen.

"KI rückt immer näher an den Ort heran, an dem Entscheidungen getroffen werden müssen", sagte Said Ouissal, CEO und Gründer von ZEDEDA. "TRANSFORM richtet sich an Entwickler, Betreiber und Innovatoren, die sich mit den Herausforderungen des Einsatzes von KI in verteilten Umgebungen auseinandersetzen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Frage, welche Erkenntnisse Unternehmen aus dem Einsatz in der Produktion gewinnen und wie diese Erkenntnisse die Zukunft der Edge-Intelligenz prägen."

Auf der Tagesordnung der Konferenz stehen unter anderem folgende Themen:

Edge-Intelligenz und autonomer Betrieb

Physikalische KI und Echtzeitsysteme

KI-Infrastruktur, Inferenz und Agenten

Edge-Orchestrierung und Flottenbetrieb

Sicherheit und Ausfallsicherheit in verteilten Umgebungen

KI-Beschleunigung und heterogene Hardware

Skalierung von Edge-KI von Pilotprojekten bis zur Serienreife

Konvergenz von OT und IT

Die Ausschreibung von ZEDEDA richtet sich nun an Praktiker, Technologieführer, Entwickler und Branchenexperten, die über Erfahrungen aus erster Hand bei der Einführung und dem Betrieb von KI in der Praxis verfügen. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen Kundenfallstudien, technische Vertiefungen, Vorführungen und Podiumsdiskussionen mit messbaren Ergebnissen aus produktiven Einsatzszenarien. Ausgewählte Referenten erhalten kostenlosen Zugang zur Veranstaltung und die Möglichkeit, ihr Fachwissen mit einer Gemeinschaft aus Branchenführern, Entwicklern und Technologie-Teams aus Unternehmen zu teilen.

Die Ausschreibung für Vortragsvorschläge beginnt am 25. Juni sowohl für die TRANSFORM Houston als auch für die TRANSFORM Frankfurt. Die Einreichungsfrist läuft etwa vier bis sechs Wochen. Weitere Informationen zu TRANSFORM und zur Einreichung von Vortragsvorschlägen finden Sie unter zededa.com/transform.

Über ZEDEDA

ZEDEDA erschließt das Potenzial der KI dort, wo es am wichtigsten ist, und ermöglicht es Unternehmen, Edge-KI in großem Maßstab zu entwickeln, zu sichern und zu betreiben. Die Edge-Intelligence-Produkte und -Lösungen von ZEDEDA werden von weltweit verteilten Unternehmen eingesetzt, um schnell intelligente Lösungen zu realisieren, bei denen Echtzeitdaten geschäftliche Ergebnisse vorantreiben. ZEDEDA genießt das Vertrauen der weltweit größten Unternehmen und wird von erstklassigen Investoren unterstützt. Das Unternehmen verfügt über Teams in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Informationen finden Sie unter ZEDEDA.ai.

Häufig gestellte Fragen

Inwiefern unterscheidet sich die TRANSFORM von einer typischen KI-Konferenz?

Die meisten KI-Veranstaltungen konzentrieren sich auf Modelle und das Rechenzentrum. TRANSFORM geht hingegen vom anderen Ende aus von den physischen, betrieblichen Umgebungen, in denen KI unter den Bedingungen begrenzter Hardware, unregelmäßiger Netzwerkverbindungen und realer Sicherheitsanforderungen laufen muss. Das Programm wird von Praktikern gestaltet und legt den Schwerpunkt eher auf Fallstudien aus der Praxis als auf Keynotes von Anbietern.

Welche Art von Vorschlag wird ausgewählt, und welche Vorteile bietet ein Vortrag?

ZEDEDA legt Wert auf Vorträge, die auf praktischen Erfahrungen basieren: eine von Ihnen skalierte Implementierung, ein von Ihnen gelöstes Problem, Zahlen, die Sie nennen können. Ausgewählte Referenten erhalten kostenlosen Zugang und die Möglichkeit, direkt mit den OT-/IT-Führungskräften, Architekten und Ingenieuren in Kontakt zu treten, die Entscheidungen über den Kauf und den Aufbau von Edge-KI treffen. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein, bevor die Frist am 31. Juli abläuft.

Warum zwei Städte auf zwei verschiedenen Kontinenten?

Die Einführung von Edge-KI konzentriert sich auf die Regionen mit der höchsten Dichte an physischen Betriebsabläufen Houston ist das Zentrum der nordamerikanischen Energie- und Industrieinfrastruktur, während Frankfurt im Zentrum der europäischen Fertigungs- und Logistikbranche liegt. Die Durchführung der Veranstaltung an beiden Standorten verdeutlicht, wie global der Wandel hin zur operativen KI mittlerweile geworden ist.

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