Der Bundeskanzler trifft eigenen Angaben zufolge regelmäßig Unternehmer auf dem Golfplatz. Dies lässt zweierlei vermuten: Einerseits vertreibt sich der Regierungschef scheinbar seine Freizeit in der Parallelwelt des gepflegten Einlochens. Merz flüchtet vor den Problemen des Landes, das sichtlich verwildert und verroht, in eine ästhetisch glattgezogene, beinahe überformte Scheinwelt. Andererseits muss seine Bemerkung zum Freizeitverhalten der D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick