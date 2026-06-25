© Foto: OpenAIDie US-Erstanträge sinken überraschend, doch steigende Folgeanträge und schwache Neueinstellungen trüben das Bild am Arbeitsmarkt.Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, ist in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken, was auf die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hindeutet. Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe gingen in der Woche bis zum 20. Juni saisonbereinigt um 12.000 auf 215.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für die vergangene Woche 225.000 Anträge prognostiziert. Die Daten umfassten den Feiertag Juneteenth vom vergangenen Freitag, der möglicherweise zu dem stärker als …
Enthaltene Werte: EU0009652XXXDen vollständigen Artikel lesen
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