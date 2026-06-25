Volle Hallen, eine dynamische Atmosphäre und lebhafte Stimmung nach drei Tagen geht The smarter E Europe 2026, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft, erfolgreich zu Ende. Eindrucksvoll zeigte sie in der Messe München, wie die zukunftsfähige Energiewelt mit Erneuerbaren aussieht. Von der bayerischen Metropole ging ein starkes Signal mit einer klaren Botschaft in die Welt aus: Die Zukunft ist erneuerbar. Regenerative Energien können die Energieversorgung rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche zuverlässig, sicher und kostengünstig gewährleisten. Wie das funktionieren kann, stellten 2.650 Aussteller aus 52 Ländern darunter deutlich mehr Unternehmen mit Flächenvergrößerungen im Vergleich zum Vorjahr unter Beweis. Mehr als 66 Prozent der Aussteller waren international. Sie präsentierten innovative und marktreife Produkte ob virtuelle Kraftwerke, intelligente Netz- und Laststeuerung, smarte Ladelösungen, Speichertechnologien, PV-Hybridanlagen oder digitale Plattformen, die Energieflüsse transparent und flexibel steuern. Den fachlichen Auftakt bildeten am 22. und 23. Juni 2026 die vier Fachkonferenzen im Rahmen von The smarter E Europe. Inklusive der Side-Events versammelten sich hier mehr als 3.000 Teilnehmende zum intensiven Wissensaustausch und diskutierten die neuesten Entwicklungen der Branche. Auf dem Messegelände nutzten anschließend rund 105.000 Fachbesucher aus 163 Ländern die Gelegenheit, sich branchen- und sektorenübergreifend über neue Trends zu informieren, zu vernetzen und einen Blick in das Energiesystem von morgen zu werfen.

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Rund 105.000 Fachbesucher aus 163 Ländern besuchten die diesjährige The smarter E Europe.

Die Branche präsentierte sich selbstbewusst und innovativ. In allen 19 Messehallen sowie einem Freigelände war die Begeisterung zu spüren, an großen gesellschaftlichen Veränderungen mitzuwirken und die Energiewende weiter voranzutreiben. "Wir befinden uns inmitten einer globalen Umwälzung hin zu einem völlig neuen Energiesystem. Diese Revolution können wir nicht aufhalten und müssen all die Chancen nutzen, die uns die Aussteller aufgezeigt haben. Sonst wird Deutschland als Wirtschaftsstandort vom internationalen Wettbewerb überrollt", betont der Energieexperte und Autor Dr. Tim Meyer.

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Er führte auch durch die Sonderschau "Renewables 24/7 Secure Energy for a Changing World", die eines der Top-Highlights der Messe war. Anschaulich zeigte sie, dass das Energiesystem der Zukunft ein völlig anderes ist: elektrischer, dezentraler, digitaler und flexibler. "Fossile Energien sind ein Auslaufmodell, den Erneuerbaren gehört ganz klar die Zukunft. An den drei Messetagen haben wir mit praktischen Beispielen und wissenschaftlichen Fakten belegt, dass sie für Zuverlässigkeit, Resilienz und Effizienz stehen und wirtschaftlich vernünftig sind. Deshalb müssen wir den Weg in eine erneuerbare Zukunft konsequent weitergehen. Ein Zurück darf es nicht geben", erklärt Markus Elsässer, Gründer und Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH. "In diesem Jahr haben wir mit dem Schwerpunkt Renewables 24/7 das richtige Thema zur richtigen Zeit aufgegriffen. Wir haben bewiesen, dass wir vorausdenken und Impulse für die Zukunft setzen", sagt Jens Mohrmann, Geschäftsführer Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH Co. KG (FWTM).

Veranstalter von The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH Co. KG (FWTM).

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