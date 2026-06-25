Eigentlich ist der Support für Windows 10 längst ausgelaufen. Über das sogenannte ESU-Programm können Nutzer:innen aber bis Oktober 2026 weiterhin sicherheitsrelevante Updates laden. Jetzt hat Microsoft den Zeitraum überraschend verlängert. So langsam hätten sich Nutzer:innen eigentlich mit der Frage beschäftigen müssen, wie es ab Oktober mit ihrem Windows-10-PC weitergeht. Dann nämlich wäre der Support für das Betriebssystem endgültig ausgelaufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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