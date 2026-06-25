Während sich die Vereinigten Staaten zunehmend abschotten, formiert sich um sie herum eine neue wirtschaftliche Weltmacht-Architektur - völlig ohne die Amerikaner.Die Welt lernt, ohne die USA Handel zu treiben. Deutlicher als je zuvor zeigt sich diese neue Realität in Lateinamerika. Die jüngste Allianz zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Region, Mexiko und Brasilien, markiert einen wichtigen Meilenstein. Angeführt von der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum und ihrem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva haben die staatlichen Energieriesen Pemex und Petrobras eine weitreichende strategische Kooperation vereinbart. Dabei geht es erst einmal um …
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