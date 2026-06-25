Bitcoin Prognose 2026 nach dem Absturz auf 60.000 Dollar und warum Langzeithalter nicht verkaufen

Anzeige / Werbung

Bitcoin fiel am 23. Juni unter 62.000 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Über 150 Millionen Dollar an gehebelten Long-Positionen wurden innerhalb von Stunden liquidiert. Die Bitcoin Prognose steht unter dem Druck eines starken Dollars und steigender Zinserwartungen. Am 24. Juni zeigt der Angst-Index mit einem Wert von 20 extreme Furcht an. Doch die ältesten Bitcoin-Wallets haben ihre Verkäufe laut CoinDesk auf ein Zweijahrestief reduziert. BTC notiert bei rund 62.500 Dollar, also 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.080 Dollar vom Oktober 2025. Standard Chartered prognostiziert 150.000 Dollar für 2026. Dieser Artikel untersucht die Bitcoin Prognose und zeigt, wo in diesem Umfeld die klügsten Einstiege entstehen.

Bitcoin Prognose nach dem Rückgang auf 61.860 Dollar und den Chip-Sektor-Turbulenzen

Bitcoin berührte am 23. Juni den Wert von 61.860 Dollar, nachdem die Nasdaq-Futures über Nacht um 2,5 Prozent fielen und Liquidationen im gesamten Markt auslösten. Laut CoinDesk wurden über 150 Millionen Dollar an gehebelten Longs innerhalb von Stunden ausgelöscht. Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse von 68 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, was den Verkaufsdruck verstärkte. Die Bitcoin Prognose wird aktuell vom Zusammenspiel aus starkem Dollar, steigenden Zinserwartungen und dem Abverkauf im KI-Technologiesektor geprägt.

On-Chain-Daten liefern jedoch ein Gegensignal. Die ältesten BTC-Wallets haben ihre Verkaufsaktivität auf ein Zweijahrestief gesenkt, was darauf hindeutet, dass langfristige Überzeugung hält, auch wenn kurzfristige Händler aussteigen. Die Mining-Difficulty ist um 10 Prozent gefallen, da Miner auf KI-Workloads umstellen. Die Hashrate sank im Juni um 12 Prozent auf 886 Exahashes pro Sekunde. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 20 in der Zone extremer Furcht, und die Bitcoin-Dominanz stieg auf 57 Prozent, was zeigt, dass Kapital in den stärksten Vermögenswert flieht.

Laut Changelly könnte BTC bis Ende 2026 auf durchschnittlich 90.000 Dollar steigen, mit einem möglichen Maximum von 95.000 Dollar. Standard Chartered setzt sein Kursziel bei 150.000 Dollar, Citigroup bei 143.000 Dollar als Basisszenario, und Tom Lee von Fundstrat sieht 150.000 bis 200.000 Dollar. Doch selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch von 126.080 Dollar bedeutet nur eine Verdopplung vom aktuellen Niveau. Bei einem Token mit über einer Billion Dollar Marktkapitalisierung ist das respektabel, doch die Bitcoin Prognose verdeutlicht, dass Presale-Einstiege bei kleineren Bewertungen die Renditen liefern, die BTC allein nicht mehr erreicht.

Wie Pepeto eine Börse baute, während der Markt es nicht bemerkte

Während BTC fällt, kämpfen Dutzende Presale-Token um Aufmerksamkeit, ohne dass hinter ihren Versprechen etwas Funktionierendes steht. Ein Projekt wählte den entgegengesetzten Weg und lieferte eine vollständige Börse, bevor ein einziger Token verkauft wurde. Pepeto startete mit funktionierender Infrastruktur, die genau die Probleme löst, mit denen BTC-Halter bei diesem Abverkauf konfrontiert waren.

Der Architekt hinter dieser Börse hat auch den ursprünglichen Pepe Coin entwickelt, und diese Erfahrung zeigt sich darin, wie jedes Werkzeug auf die Risiken abzielt, die Käufer bei Kurseinbrüchen Geld kosten. Pepetos Risiko-Scoring prüft Smart Contracts, bevor Kapital eingesetzt wird, sodass die Rug Pulls, die Wallets in Angstphasen leeren, erkannt werden, bevor ein Verlust entsteht. Die Bridge transferiert Token zwischen Blockchains ohne Kosten, sodass der Wechsel zu einer besseren Position nichts kostet. Beide Werkzeuge laufen bereits und geben der Plattform einen Vorteil, den die meisten Börsen erst gegen Gebühren anbieten.

Diese Kombination aus Sicherheit und Geschwindigkeit schützt Kapital bei BTC-Rückgängen und positioniert es für Gewinne bei einer Erholung. Pepeto bleibt im Presale bei $0,0000001871, und über 10 Millionen Dollar flossen von Wallets ein, die bei jedem Rückgang zurückkehrten. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat die gesamte Codebasis einer lückenlosen Prüfung unterzogen und bestätigt, dass alle Verträge den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Der Einstieg in diesen Presale ist nur möglich, solange das Zeitfenster offen bleibt, denn die nahende Börsennotierung beendet den Presale-Preis dauerhaft und verwandelt frühe Positionen in die Renditen, die alle anderen sich nachträglich wünschen. Die Bitcoin Prognose zeigt Erholung, doch der Abstand zwischen einem Presale-Einstieg bei Bruchteilen eines Cents und einer Börsennotierung ist dort, wo in jedem Zyklus die größten Gewinne entstehen.

Fazit: Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung hin, da Langzeithalter nicht verkaufen und ETF-Abflüsse nachlassen dürften. Doch selbst eine Rückkehr auf 126.000 Dollar bietet nur eine Verdopplung, während der Presale bei Pepeto bei Bruchteilen eines Cents beginnt und Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial sehen. Die Kombination aus einem Pepe-Coin-Architekten, einer funktionierenden Börse und einer nahenden Notierung bildet das seltenste Setup, das Krypto in einem Zyklus hervorbringt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered prognostiziert 150.000 Dollar, Citigroup setzt 143.000 Dollar als Basisszenario, und Changelly sieht einen Durchschnitt von 90.000 Dollar. Bitcoin notiert am 24. Juni bei rund 62.500 Dollar, also 50 Prozent unter dem Allzeithoch.

Kann Pepeto im Jahr 2026 höhere Renditen als Bitcoin erzielen?

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial beim Pepeto-Presale, da der Token bei Bruchteilen eines Cents startet und eine funktionierende Börse mit geprüfter SolidProof-Codebasis dahintersteht. Alle Presale-Daten und den aktuellen Preis finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.