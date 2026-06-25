Der Technologie-Gigant Apple leidet unter der explodierenden Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. Am Donnerstag reagierte der Konzern mit einer historischen Entscheidung: Die Preise für MacBooks und iPads steigen deutlich. Die Anleger reagierten prompt und ließen die Aktie um mehr als fünf Prozent abrutschen. Es ist der stärkste Tagesverlust seit April 2025.• Apple hebt die Preise für MacBooks und iPads deutlich an, weil Speicherbausteine durch den KI-Boom weltweit knapp und teuer geworden sind.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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