Apple Aktie: Explodierende Speicherkosten belasten das Unternehmen und die Märkte

Apple Preiserhöhungen: Explodierende Speicherkosten belasten das Unternehmen und die Märkte

Warum fällt die Apple Aktie nach den Preiserhöhungen? Die angekündigten Preisanhebungen bei iPhones und Macs sind keine Folge steigender Profitabilität, sondern eine direkte Reaktion auf explodierende RAM-Speicherkosten (+150-200 %). Weil der Halbleitermarkt durch den anhaltenden KI-Boom extrem angespannt ist, muss Apple seine Komponenten teurer einkaufen. Anleger reagierten besorgt auf diesen Kostendruck: Die Apple Aktie brach nach der Ankündigung im Handelsverlauf um über 5 - ein.

- Apple WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Ticker: AAPL.US

XTB-Deutschlandchef Jens Chrzanowski ordnet die aktuelle Situation und die Reaktion der Märkte wie folgt ein:

"In einem normalen Marktumfeld würden steigende Preise ein starkes Vertrauen in die Kundennachfrage signalisieren und Investoren anlocken. In diesem Fall sehen wir jedoch keine Margenexpansion, sondern den verzweifelten Versuch einer Schadensbegrenzung. Smartphones und PCs müssen aktuell mit den gigantischen Budgets der KI-Konzerne um Speicherchips konkurrieren - das belaste langfristig nicht nur Apple, sondern die Tech-Lieferketten des gesamten Marktes."

Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Kursreaktion: Die Apple Aktie quittiert die Nachricht über die zweistelligen Preiserhöhungen mit einem kurzfristigen Minus von über 5 %.

KI-Boom als Kostentreiber: Massiv gestiegene RAM-Preise zwingen das Unternehmen zu einer rein defensiven Preisanpassung.

Gefahr für den Absatz: Da die Preiserhöhungen die Mehrkosten lediglich kompensieren, droht der Apple Aktie ein doppeltes Risiko: stagnierende Margen bei potenziell sinkenden Absatzzahlen.

Charttechnischer Ausblick: Trotz des Rücksetzers bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt; eine starke Fibonacci-Unterstützungszone wartet im Bereich zwischen 240 $und 260$.

Technische Analyse: Die Apple Aktie im Chart-Check (D1-Chart)

Die Bewertung des Tech-Giganten

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