Hedera Kurs fällt trotz 250 Millionen Dollar Waltransaktionen und FedEx im Council

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Großanleger haben 250 Millionen Dollar in HBAR über außerbörsliche Kanäle bewegt, bevor das Mainnet-Upgrade v0.74 am 10. Juni live ging. Der Hedera Kurs reagierte kurzzeitig mit einem Anstieg auf 0,083 Dollar, bevor er sich wieder bei 0,077 Dollar einpendelte. Am 24. Juni 2026 notiert der Token bei genau diesem Niveau und bleibt damit 86 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,57 Dollar. Der Fear and Greed Index zeigt mit einem Wert von 23 extreme Angst an, doch die Handelsvolumen stiegen in den letzten 24 Stunden um fast 10 Prozent. FedEx trat bei der HederaCon 2026 dem Governing Council bei und verstärkt damit die Unternehmensanbindung. Der Canary HBAR ETF auf der Nasdaq sammelte bis Anfang 2026 kumulative Zuflüsse von 93 Millionen Dollar ein. Changelly prognostiziert einen Durchschnittspreis von 0,098 Dollar für 2026 mit einem möglichen Höchstwert von 0,117 Dollar. Dieser Artikel zeigt, warum der Hedera Kurs unter Druck steht und welcher Presale im gleichen Marktumfeld Kapital anzieht.

Hedera Kurs unter Druck, während Wale und Unternehmen Positionen aufbauen

On-Chain-Daten von CoinMarketCap zeigen, dass große HBAR-Halter rund 250 Millionen Dollar über außerbörsliche Kanäle transferierten, bevor die Mainnet-Revision v0.74 am 10. Juni aktiviert wurde. Der Hedera Kurs stieg kurzzeitig auf 0,083 Dollar und fiel danach auf 0,077 Dollar zurück, wo er am 24. Juni 2026 laut CoinGecko notiert. Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,35 Milliarden Dollar, und das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 54 Millionen Dollar mit einem Anstieg von fast 10 Prozent gegenüber dem Vortag.

FedEx schloss sich auf der HederaCon 2026 dem Governing Council an und bringt Logistik-Expertise in die Governance ein. Der Council zählt nun 32 globale Unternehmen, darunter Google, IBM, Boeing und Deutsche Telekom. OKCoin Japan hat HBAR mit einem direkten Yen-Handelspaar gelistet und öffnet damit den Zugang zu einem der am strengsten regulierten Kryptomärkte der Welt. Der Canary HBAR ETF auf der Nasdaq verzeichnete kumulative Zuflüsse von 93 Millionen Dollar bis Anfang 2026 und schafft damit eine wachsende institutionelle Nachfragebasis. Gleichzeitig genehmigte die Hedera Foundation die Freigabe von 3,97 Milliarden neuen HBAR-Token für das Ökosystem.

Auf der technischen Seite handelt der Hedera Kurs laut Changelly unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und der 200-Tage-EMA liegt bei 0,109 Dollar. Changelly prognostiziert für 2026 einen Durchschnittspreis von 0,098 Dollar mit einem Maximum von 0,117 Dollar. CoinLore sieht HBAR in einem Bereich von 0,061 bis 0,116 Dollar für 2027. Selbst im optimistischen Szenario ergibt sich damit ein Wachstum von rund 50 Prozent vom aktuellen Niveau. Das ist für einen Token mit Unternehmensunterstützung respektabel, doch die Renditen bleiben bescheiden verglichen mit dem, was Einstiege bei niedrigeren Marktkapitalisierungen bieten können.

Pepeto baut eine Börse, bevor der Markt es bemerkt

Wenn die größten Wallets Hunderte Millionen in HBAR vor einem Upgrade bewegen, wird das Smart-Money-Muster sichtbar. Während Institutionen bei etablierten Token aufbauen, zieht ein Presale Kapital an, der bereits eine funktionierende Infrastruktur vorweisen kann.

Pepeto hebt sich von anderen Presales ab, weil jedes andere Projekt Kapital für ein Produkt einsammelt, das noch nicht existiert. Pepeto dagegen betreibt eine vollständige Börsenplattform mit bereits aktiven Tools, die das investierte Kapital schützen. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren, sodass jede Position ihren vollen Wert vom Einstieg bis zum Ausstieg behält. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital auf einer Blockchain bessere Gelegenheiten auf einer anderen erreichen kann, ohne für den Transfer zu bezahlen.

Der Token wird derzeit für $0,0000001871 im aktiven Presale angeboten, und Pepeto hat bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Token-Versorgung von 420 Billionen Token entspricht der des ursprünglichen Pepe Coin. Der Gründer, der damals Pepe erschuf und damit eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges Produkt erreichte, entwickelt Pepeto nun mit einer funktionierenden Börse, die Pepe nie hatte. SolidProof hat jeden Smart Contract vollständig geprüft und verifiziert, bevor der öffentliche Verkauf startete, sodass Käufer sicher sein können, dass die gesamte Codebasis unabhängig abgesichert wurde.

Der Hedera Kurs zeigt, was Unternehmensunterstützung für einen etablierten Token bewirkt, doch der Presale bei Pepeto ist dort, wo Renditen entstehen können, bevor eine Börsennotierung einen neuen Boden festlegt. Analysten sehen Potenzial für erhebliche Kursgewinne nach der Notierung, und das Zeitfenster für den Einstieg zum aktuellen Presale-Preis bleibt begrenzt. Wer nach Positionen sucht, die über den gemessenen Zuwächsen eines etablierten Coins liegen, findet auf der Pepeto-Plattform die Werkzeuge und den Einstiegspunkt, den frühe Käufer in jedem Zyklus als entscheidend bezeichnen.

Fazit: Der Hedera Kurs könnte sich mit Unternehmensunterstützung und ETF-Zuflüssen in Richtung 0,10 Dollar erholen, doch selbst dieses Ziel bietet nur 30 Prozent Wachstum vom aktuellen Niveau. Analysten betrachten Pepeto als den stärkeren Einstieg in diesem Zyklus, weil die funktionierende Plattform, das SolidProof-Audit und die nahende Börsennotierung das Muster abbilden, das frühe Pepe-Halter mit Renditen belohnte, die sie nie vergessen haben. Kapital fließt weiterhin in den Presale, und jede Position, die vor der Notierung gefüllt wird, sichert den niedrigsten Preis, den dieser Token jemals tragen wird. Wer den Hedera Kurs beobachtet und gleichzeitig nach dem größeren Einstieg sucht, findet die Antwort dort, wo die Werkzeuge, das Kapital und das Zeitfenster zusammenkommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Warum steht der Hedera Kurs trotz Wal-Aktivität unter Druck?

Der Hedera Kurs notiert bei 0,077 Dollar, weil der breitere Kryptomarkt unter dem starken Dollar und steigenden Zinserwartungen leidet. Trotz 250 Millionen Dollar in Waltransaktionen und dem Beitritt von FedEx zum Governing Council überwiegt die Marktangst, wie der Fear and Greed Index bei 23 zeigt.

Warum sammelt Pepeto Kapital trotz der Marktkorrektur?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, während etablierte Coins fielen. Die bereits aktive Börsenplattform und die vollständige Codeprüfung durch SolidProof ziehen Anleger an, die den Presale-Einstieg vor der nahenden Notierung nutzen wollen. Alle Presale-Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.