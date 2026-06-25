H2SITE, ein führendes Industrieunternehmen für Lösungen zur Wasserstoffproduktion und -separation, hat ein zweites Closing seiner Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mit der Transaktion kommen der EIC Fund und ein privater Investor hinzu, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen werden. Damit steigt die im Rahmen dieser Runde insgesamt aufgenommene Finanzierung von H2SITE auf mehr als 42 Millionen Euro.

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H2SITE

Diese neuen Partner ergänzen BEV, Suma Capital, Hy24, Crane, Enagás Emprende, Calderion und CRPV, die sich am ersten Closing beteiligt hatten. Damit wird das Vertrauen des europäischen Innovationsökosystems in die Fähigkeit von H2SITE weiter bestätigt, zentrale Wasserstofflösungen zu industrialisieren und im kommerziellen Maßstab einzuführen.

In den zurückliegenden Jahren hat H2SITE den Reifegrad und die Skalierbarkeit seiner Technologie erfolgreich unter Beweis gestellt: Mit seinen Membranreaktoren und -separatoren wurden mehr als 50.000 Betriebsstunden erreicht, hochmoderne Fertigungskapazitäten in Europa aufgebaut sowie jährlich Tausende von Pd-basierten Membranen hergestellt und recycelt.

Das Unternehmen tritt nun in eine neue Phase ein und konzentriert sich dabei auf die Umsetzung umfangreicher Industrieprojekte und die weltweite Vermarktung seiner Lösungen. Dabei wird der Einsatz von validierten und marktreifen Technologien beschleunigt, die für die Replikation in verschiedenen Märkten und Branchen bereit sind.

Der EIC Fund wird in dieser nächsten Phase zum strategischen Partner und unterstützt H2SITE beim Ausbau der Produktion, bei der internationalen Expansion sowie beim Eintritt in Schlüsselmärkte wie Asien.

Die Investition des EIC Fund ergänzt die bereits im Rahmen des EIC-Accelerator-Programms geleistete Unterstützung, die H2SITE die Weiterentwicklung seiner Ammoniak-Cracking-Technologie zur Erzeugung von CO2-armem Wasserstoff ermöglichte. Das Projekt, das im Hafen von Antwerpen realisiert werden soll, wird dazu beitragen, neue saubere, sichere und wettbewerbsfähige Wasserstoffversorgungsketten für schwer zu dekarbonisierende Sektoren aufzubauen und zugleich die Energieunabhängigkeit Europas zu stärken.

"Diese Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von H2SITE als Industrieunternehmen. Die fortgesetzte Unterstützung durch europäische Institutionen und private Investoren unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeit, technologische Innovation in industrielle Anlagen und kommerzielle Projekte zu überführen, die skalierbar, reproduzierbar und finanzierbar sind. Unser Fokus liegt nun auf der Durchführung von Flaggschiffprojekten, die zur industriellen Wettbewerbsfähigkeit und zur Energieunabhängigkeit Europas beitragen", so Andrés Galnares, CEO bei H2SITE.

"Der Einstieg des EIC Fund in unseren Gesellschafterkreis ist ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Vertrauensvotum für das Ziel von H2SITE, aus Europa heraus zu einem global führenden Unternehmen aufzusteigen. Dank dieser Unterstützung können wir unser Wachstum beschleunigen, unsere Technologie weltweit ausbauen und langfristigen Mehrwert für alle unsere Stakeholder generieren", betont Javier Cavada, Chairman bei H2SITE

"Europas Energiewende wird davon abhängen, ob es uns gelingt, bahnbrechende Technologien von der Validierung in die industrielle Anwendung zu überführen. H2SITE zeigt, wie europäische Deep-Tech-Unternehmen strategische Technologien entwickeln, industrielle Fähigkeiten aufbauen und die Energieresilienz Europas stärken können. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Wasserstofflösungen zu skalieren und zur Schaffung sicherer und wettbewerbsfähigerer Energiesysteme beizutragen", so Hermann Hauser, Board Member des EIC Fund.

Seit seiner Gründung hat H2SITE eine einzigartige industrielle Technologieplattform für die effiziente Wasserstoffproduktion und -separation entwickelt, die in einem breiten Spektrum von Energie- und Industrieanwendungen eingesetzt werden kann. Heute kooperiert das Unternehmen mit führenden Partnern aus der Industrie und dem Energiesektor, um kommerzielle Projekte zu entwickeln, zu betreiben und zu skalieren, die eine breite Einführung seiner Lösungen in strategischen Märkten in Europa und darüber hinaus unterstützen.

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