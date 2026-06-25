Bitcoin wankt. Die führende Kryptowährung kämpft aktuell hart um die psychologisch wichtige Marke von 60.000 Dollar. Hinter der instabilen Kursentwicklung verbergen sich makroökonomische Spannungen und ein massiver Abfluss aus den Spot-ETFs. Doch nun könnte der Optionsmarkt zusätzliche Probleme machen.•Institutionelle Anleger ziehen massiv Kapital ab, was den Verkaufsdruck auf den Bitcoin-Kurs massiv erhöht.•Druck durch Optionen: Der Ablauf von Optionen im Wert von 10,6 Milliarden Dollar am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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