© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.comZahlreiche Analysten sind von den Geschäftszahlen von Micron derart beeindruckt, dass sie rasch das Kursziel der Aktie anheben: zum Teil recht deutlich!So behielt JP Morgan sein Overweight-Rating zwar bei, erhöhte aber das Kursziel für die Aktie von 550 auf 1.540 US-Dollar. Die Analysten wiesen darauf hin, dass die deutlich übertroffenen Erwartungen und die Erhöhung der Prognosen sowie die bedeutenden strategischen Kundenvereinbarungen eine höhere und nachhaltigere Gewinnbasis schaffen. Auch Morgan Stanley bestätigte die Einstufung Overweight und erhöhte das Kursziel von 1.050 auf 1.200 US-Dollar. "Gutes Quartal/Guter Ausblick, wobei die größere Debatte die Dauerhaftigkeit dieser …
Enthaltene Werte: US5951121038Den vollständigen Artikel lesen
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