Anzeige / Werbung

Die Krypto News des Tages werden von einem Ausverkauf dominiert, der Bitcoin unter 62.000 Dollar und Ethereum auf 1.665 Dollar gedrückt hat. Der Halbleiter-Index fiel am Dienstag um 7,9 Prozent, Micron verlor 13 Prozent, und der Nasdaq 100 rutschte um 3,3 Prozent ab. In einer einzigen Sitzung wurden 717 Millionen Dollar an Altcoin-Positionen liquidiert, und der Fear and Greed Index steht bei 23 in der Zone extremer Angst. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen die sechste Woche in Folge Nettoabflüsse mit einem Gesamtvolumen von über 4,4 Milliarden Dollar seit Mitte Mai. Die Märkte rechnen mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung bis September, und die Angst, die in den KI-Aktien begann, fließt direkt in den Kryptomarkt. Wer nach den aktuellen Krypto News sucht, findet heute einen Markt im Stressmodus. Dieser Artikel ordnet die Ereignisse ein und zeigt, wo das Kapital trotz der Panik hinfließt.

Krypto News: Chip-Aktien ziehen Bitcoin unter 62.000 Dollar

Laut CoinDesk fiel Bitcoin am 24. Juni auf rund 62.500 Dollar, ein Verlust von 2,1 Prozent in 24 Stunden und 4,9 Prozent in der Woche. Ether verlor 3,7 Prozent auf 1.661 Dollar, XRP rutschte um 2,2 Prozent auf 1,10 Dollar, und Solana gab 3,3 Prozent auf 69 Dollar ab. Dogecoin verlor 9,8 Prozent in sieben Tagen, und Hyperliquid fiel um 8,8 Prozent an einem Tag. TRON hielt sich am besten und stieg 3,7 Prozent in der Woche.

Der Druck kam vom gleichen Ort wie am Vortag. Eine erneute Verkaufswelle bei Halbleiteraktien schickte den Philadelphia Semiconductor Index am Dienstag um 7,9 Prozent nach unten. Ein Erholungsversuch bei asiatischen Chip-Aktien am Mittwoch scheiterte, mit Taiwan Semiconductor im Minus von über 3 Prozent. Laut CryptoTimes wurden 717 Millionen Dollar an Krypto-Positionen liquidiert, fast ausschließlich Long-Positionen, und fast 145.000 Händler wurden in 24 Stunden ausgelöscht.

Ethereum handelt bei rund 1.665 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 198 Milliarden Dollar. Die Ethereum Foundation hat ihr Budget um 40 Prozent gekürzt, und eine neue gemeinnützige Organisation namens EthLabs wurde von Tom Lee und Joe Lubin gegründet, um die institutionelle Nutzung zu stärken. Trotz dieser Entwicklungen verlor ETH seit Jahresbeginn über 30 Prozent.

Aus dem aktuellen Niveau bei 1.665 Dollar bleibt selbst das Erreichen von 3.000 Dollar ein Anstieg von nur 1,8x, und bei einer Marktkapitalisierung von 198 Milliarden Dollar können weder BTC noch ETH die Erträge liefern, die Ergebnisse grundlegend verändern. Genau hier trennen sich laut den heutigen Krypto News die Wege zwischen etablierten Assets und neuen Einstiegen.

Pepeto sammelt Kapital, während der Markt den Ausverkauf absorbiert

Während BTC und ETH den Ausverkauf absorbieren und gelistete Token zusehen, wie Gewinne verdampfen, zieht Pepeto weiterhin Kapital von Wallets an, die Angst als Kaufsignal behandeln. Der Pepeto-Marktplatz hat über 10 Millionen Dollar von Positionen eingesammelt, die während dieses Rückgangs eingestiegen sind, und der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe-Token hat das Projekt mit einem sich nähernden Listing aufgebaut.

Und die Werkzeuge sind bereits funktionsfähig, nicht erst für später versprochen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Kapital, das während eines Crashs auf einer Blockchain festsitzt, sich sofort dorthin bewegen kann, wo die nächste Gelegenheit liegt. Der Risiko-Scorer überprüft jeden Vertrag, bevor eine Position eröffnet wird, und hält schlechte Akteure vom Geld im Inneren fern.

Pepeto nähert sich dem Listing, das Presale-Wallets in handelbare Positionen umwandelt, und Analysten halten deutliche Vervielfachungen für möglich, sobald der offene Markt den Token bewertet. Die Krypto News von heute zeigen genau, warum Presale-Einstiege wichtig sind, denn der Ausverkauf hat 717 Millionen Dollar von gelisteten Altcoins ausgelöscht, während Pepeto-Wallets neue Halter gewonnen haben. Jeder von SolidProof geprüfte und verifizierte Vertrag in Kombination mit einem Supply von 420 Billionen Token bringt Pepeto in die Position, in der PEPE stand, bevor es mit null Produkten 7 Milliarden Dollar erreichte. Der heute verfügbare Einstieg endet in dem Moment, in dem das Trading beginnt.

Fazit

Jede Schlagzeile in den Krypto News von heute deutet auf das gleiche Muster. Gelistete Token absorbieren jeden Makroschock, während Presale-Wallets bei Rückgängen Positionen aufbauen. BTC und ETH bleiben Portfoliofundamente, doch von diesen Niveaus aus können sie nicht die Erträge liefern, die Ergebnisse verändern. Pepeto sitzt am Aufbau, der in vergangenen Zyklen jede Erfolgsgeschichte früher Käufer hervorgebracht hat, und das Listing trennt die Wallets, die heute positioniert sind, von allen, die gewartet und später den Aufschlag bezahlt haben. Wer heute über die Krypto News liest und nicht handelt, während der Einstieg noch offen ist, könnte das teuerste Versäumnis dieses Zyklus erleben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Der Halbleiter-Ausverkauf hat Bitcoin unter 62.000 Dollar und Ethereum auf 1.665 Dollar gedrückt, mit 717 Millionen Dollar an Liquidationen, während Presale-Einstiege wie Pepeto bei dem Rückgang weiter Wallets hinzugewonnen haben.

Wie wirkt sich der Ausverkauf auf Krypto-Portfolios aus?

Gelistete Token absorbieren Makroschocks direkt, und die Krypto News bestätigen, dass BTC und ETH mit Zinserhöhungsdruck konfrontiert sind, während der Presale-Einstieg über die offiziellen Pepeto-Website dieser Belastung nicht ausgesetzt ist.