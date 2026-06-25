Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) begrüßte das Engagement der Mitgliedstaaten auf der hochrangigen Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema HIV/AIDS, unterstrich jedoch gleichzeitig, dass Millionen von Menschen, die mit HIV leben, noch immer keinen Zugang zu lebensrettender Behandlung haben und dass schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen jedes Jahr an HIV erkranken. Während Regierungen ihr Engagement für die Beseitigung von AIDS als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit bekräftigen, fordert die AHF dazu auf, politische Versprechen durch Bereitstellung entsprechender Ressourcen einzuhalten, die notwendig sind, um Verpflichtungen in Ergebnisse umzusetzen.

Seit fast vier Jahrzehnten arbeitet die AHF an der vordersten Front der Epidemie und stellt heute Pflege und Behandlungsdienste für mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern bereit. Die Diskussionen der Vereinten Nationen stellten mehrere Prioritäten für die kommenden Jahre in den Vordergrund, darunter Zugang zu Behandlung, nachhaltige Investitionen in Prävention, Eigenverantwortung einzelner Länder sowie starke Führungsarbeit in den Gemeinschaften.

Auch wenn neue Präventionsmittel bedeutende Chancen bieten, kann keine einzelne Intervention allein das Ende der Epidemie herbeiführen. Anhaltender Fortschritt erfordert kontinuierliche Investitionen über das gesamte Kontinuum bewährter HIV-Maßnahmen hinweg, darunter Tests, Kondome, präventive Behandlung und von den Gemeinschaften geleitete Dienstleistungen.

"Die Geschichte von HIV/AIDS gibt Anlass zu Realismus ebenso wie zu Optimismus. Die AHF hat einige der dunkelsten Jahre der Epidemie miterlebt, als es noch keine wirksame Behandlung gab und die Krankheit Millionen Menschenleben kostete" erklärte AHF President Michael Weinstein. "Wir haben jedoch auch gesehen, was möglich ist, wenn Regierungen, Gemeinschaften, die Zivilgesellschaft und internationale Institutionen zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Der in den vergangenen vier Jahrzehnten erzielte Fortschritt im Kampf gegen HIV legt ein großartiges Zeugnis für die Leistungen der öffentlichen Gesundheitsarbeit unserer Zeit ab. Und dennoch haben Millionen Menschen in der ganzen Welt noch immer keinen Zugang zu lebensrettender Behandlung. Die Arbeit für die Ausweitung des Zugangs zu Prävention, Behandlung und Pflege muss weitergehen."

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Gesundheitsorganisation für HIV/AIDS, bietet modernste Medizin und Interessenvertretung für mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter die USA und in Afrika, Lateinamerika und der Karibik, der Asien-Pazifik-Region und Osteuropa. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten vom King Center vergebenen Anerkennung einer Organisation, die Führungsarbeit auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit leistet. Weitere Informationen über die AHF erhalten Sie online unter AIDShealth.org, besuchen Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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