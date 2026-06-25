Nabil Lodey tritt als VP EMEA in das Unternehmen ein, um die Expansion von Safe Software in der gesamten Region zu leiten. Er bringt fundiertes Fachwissen in der Geodatenbranche sowie ein etabliertes Netzwerk im Partner- und Kundenökosystem mit.

Safe Software (Safe), Entwickler von FME, der einzigen "All-Data-Any-AI"-Integrationsplattform für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Nabil Lodey zum VP EMEA bekannt. In dieser Funktion wird er das Wachstum der Unternehmenspräsenz und des Kundenstamms in der gesamten Region vorantreiben. Seine Ernennung knüpft direkt an die im Juni 2025 angekündigte operative Expansion von Safe nach Großbritannien und Irland an.

Nabil war zu vor bei 1Spatial, einem langjährigen Safe-Partner und FME-Reseller, wo er als Geschäftsführer für Großbritannien und Irland tätig war. Zu Safe bringt er ein tiefgreifendes Verständnis aus erster Hand für das Geschäft von Safe und die FME-Plattform mit, da er eng mit der Technologie und dem Kundenstamm zusammengearbeitet hat. Diese Vertrautheit versetzt ihn in die Lage, den regionalen Expansionsplan von Safe weiter voranzutreiben und gleichzeitig das Engagement des Unternehmens zu vertiefen, Kunden und Partner in ganz Europa durch lokale Expertise und Präsenz zu unterstützen.

Als erfahrener Technologieführer bringt Nabil mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Daten- und Geodaten-Softwareunternehmen mit. Er hatte in der gesamten Branche Positionen als Geschäftsführer und in der obersten Führungsebene inne und kann eine konsequente Erfolgsbilanz bei der Förderung schnellen Wachstums, dem Aufbau leistungsstarker Teams und der Erzielung starker wirtschaftlicher Ergebnisse vorweisen. Er begann seine Karriere bei der Royal Navy, hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Queen Mary, University of London, und ist Sloan Fellow der London Business School.

"Wir freuen uns sehr, Nabil bei Safe Software als unseren ersten VP EMEA willkommen zu heißen", sagte Don Murray, CEO von Safe Software. "Nabil kennt unser Geschäft, unsere Partner und die FME-Plattform bereits, was ihn in eine hervorragende Position versetzt, unser Wachstum in der gesamten EMEA-Region voranzutreiben. Seine Ernennung ist ein klares Signal für unser langfristiges Engagement gegenüber unseren Kunden und Partnern in der Region."

"Safe Software hat etwas Einzigartiges geschaffen: 30 Jahre kundenorientierte Innovation und eine wahrhaft globale Gemeinschaft aus Kunden und Partnern, die sich täglich auf FME verlassen", sagte Nabil Lodey, VP EMEA bei Safe Software. "Ich habe die Wirkung von FME aus erster Hand erlebt und freue mich darauf, mehr Unternehmen in Großbritannien, Irland und Europa dabei zu unterstützen, mehr aus ihren Daten und KI-Anwendungen herauszuholen sowie auf dem bereits starken Partnernetzwerk von Safe und der wachsenden lokalen Präsenz aufzubauen."

Nabil verstärkt ein bereits gestärktes Führungsteam, das kürzlich Judd Lee als Chief Financial Officer und Vanessa Ribreau als Chief People Officer willkommen geheißen hat. Die globale Anwenderkonferenz von Safe, die "Peak of Data and AI", findet vom 9. bis 11. März 2027 im QEII Centre in London, Großbritannien, statt. Weitere Informationen finden Sie unter peakofdataintegration.com

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, ist der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-Any-AI-Plattform. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 konzentriert sich Safe darauf, Daten zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen räumliche Daten, Big Data, Stream-Verarbeitung, Cloud-Migration, unstrukturierte Daten oder Business Intelligence betreffen Safe Software hilft Ihnen dabei, mehr Zeit damit zu verbringen, die Vorteile von Informationen zu nutzen, und weniger Zeit damit, sich mit ihnen herumzuschlagen.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME von Safe Software

Die FME-Plattform bietet integrierte Unterstützung für Tausende von Systemen sowie über 800 sofort einsatzbereite Transformatoren, mit denen Anwender benutzerdefinierte Workflows erstellen und automatisieren können, ohne programmieren zu müssen. Weltweit vertrauen über 20.000 Unternehmen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software wird FME in mehr als 120 Ländern weltweit eingesetzt und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260625715687/de/

Contacts:

Medienkontakt

Dan Gamble

dan@dg-pr.com

+1778 873 0422