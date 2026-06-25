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Der XRP Kurs ist am 24. Juni auf 1,10 Dollar gefallen, obwohl institutionelle Anleger seit sieben Wochen in Folge frisches Kapital in XRP-Spot-ETFs stecken. Allein am 22. Juni flossen laut CryptoTimes weitere 5,31 Millionen Dollar in die Fonds, und der Gesamtzufluss im Juni liegt bei über 29 Millionen Dollar. Dieser Widerspruch zwischen fallendem Kurs und steigender Überzeugung erinnert an ein Muster, das in früheren Zyklen jeder größeren Erholung vorausging. Verkäufer kontrollieren 18 von 26 Handelstagen im Juni, und der tägliche RSI steht bei 40 ohne Anzeichen einer Trendwende. Bitcoin fiel unter 62.000 Dollar, als ein Ausverkauf bei Halbleitern Risikowerte weltweit nach unten zog. Gleichzeitig zeigen Binance-Daten, dass 53 Prozent aller XRP-Transaktionen Abhebungen in kalte Wallets sind. Wer in dieser Marktphase nach Positionen sucht, die sich vor dem nächsten Umschwung aufbauen, findet sowohl bei großen Fonds als auch bei frühen Presale-Projekten das gleiche Verhalten. Dieser Artikel analysiert die aktuellen XRP-Daten, ordnet die ETF-Zuflüsse ein und zeigt, wo das Kapital jenseits der großen Marktkapitalisierungen hinfließt.

XRP Kurs fällt auf 1,10 Dollar während Chip-Aktien den Markt nach unten ziehen

Laut CoinGecko notiert der XRP Kurs am 24. Juni bei 1,10 Dollar mit einem Wochenverlust von über 9 Prozent und einem Monatsverlust von fast 20 Prozent. Der Philadelphia Semiconductor Index brach am Dienstag um 7,9 Prozent ein, alle 30 Mitglieder schlossen im Minus. Micron, Marvell und ON Semiconductor verloren zweistellig, und der Nasdaq 100 rutschte um 3,3 Prozent ab. XRP verstärkte den Abwärtsdruck als risikosensitives Asset, anstatt ihm zu entkommen.

Die Spot-XRP-ETFs registrierten am 22. Juni Zuflüsse von 5,31 Millionen Dollar und verlängerten damit die längste Zuflussserie des Jahres 2026 auf sieben Wochen, wie CryptoTimes berichtet. Seit November 2025 flossen insgesamt über 1,44 Milliarden Dollar in XRP-Spot-Fonds. Binance-Daten zeigen, dass Abhebungstransaktionen für XRP bei 53,2 Prozent der gesamten Aktivität liegen, was auf Akkumulation hindeutet, da Token die Börsen in Richtung Cold Storage verlassen.

Charttechnisch liegt der wöchentliche Support bei 1,13 Dollar und hat jeden Schlusskurs seit März verteidigt. Ein Abprall von dieser Zone zielt auf 1,25 und dann 1,35 Dollar, falls Kaufvolumen zurückkehrt. Ein Bruch unter 1,00 Dollar eröffnet den Weg zu 0,90 Dollar und dreht die Struktur ins Bärische. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 1,25 Dollar für 2026 mit einem Dezember-Ziel von maximal 1,55 Dollar. Das begrenzt den Ertrag vom aktuellen Niveau auf rund 40 Prozent. Fallende Kurse und wachsende institutionelle Überzeugung erzeugen die Konstellation, die Wallets belohnt, die Positionen aufbauen, bevor die breite Masse aufholt.

Pepeto baut Positionen auf, während der Markt zögert

Während der XRP Kurs unter dem Druck des Halbleiter-Ausverkaufs steht, wiederholt sich bei frühen Projekten das gleiche Muster. Kapital fließt genau dann ein, wenn die Angst am größten ist. Diese Überzeugung auf institutioneller Ebene spiegelt sich in einem Presale wider, der leise Millionen eingesammelt hat.

Dieses Überzeugungsmuster bildet sich gerade auch um Pepeto, den Presale eines Mitgründers, der den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen hat, welcher mit null Produkten und dem gleichen Supply von 420 Billionen Token eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Pepeto hat während der schwierigsten Wochen des Jahres 2026 über 10 Millionen Dollar eingesammelt, was zeigt, dass informierte Wallets Angst als Einstiegssignal behandeln.

Die Plattform betreibt PepetoSwap mit gebührenfreiem Handel, sodass Halter den vollen Wert jeder Transaktion behalten, anstatt die Spreads zu zahlen, die zentralisierte Börsen einziehen. Eine Cross-Chain-Bridge ermöglicht kostenlose Transfers zwischen Netzwerken, sodass Kapital auf einer Chain nicht festsitzt, sondern sich frei dorthin bewegen kann, wo die besten Chancen liegen. Diese Werkzeuge verwandeln ein Projekt, das auf den ersten Blick wie ein Meme-Coin wirkt, in eine funktionierende Börse, bei der der Token der Zugangsschlüssel ist.

Bei einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token liegt der Einstieg so weit unter jeder möglichen Post-Listing-Spanne, dass Analysten Erträge in Vielfachen für möglich halten. SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass jeder Vertrag hinter der Plattform eine unabhängige Sicherheitsbestätigung trägt. Der XRP Kurs bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar kann Erträge in dieser Größenordnung mathematisch nicht mehr liefern, und genau diese Rechnung treibt Kapital von Large-Cap-Positionen in den Presale-Einstieg, bei dem die Obergrenze noch offen ist.

Fazit

Die XRP Kurs Prognose zieht weiterhin Aufmerksamkeit auf sich, doch bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar hat sich das Fenster für Gewinne geschlossen, die Portfolios grundlegend verändern. Pepeto sammelt weiterhin Kapital von Wallets, die den letzten Zyklus studiert haben, und der gleiche Mitgründer, der Pepe mit null Produkten auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, steht hinter einem Presale mit funktionierenden Werkzeugen und einem sich nähernden Listing. Bei Presale-Preisen trägt Pepeto die Distanz zwischen Einstiegskosten und Listing-Bewertung, die weder XRP noch ein anderer Large Cap produzieren kann, und der Einstieg während der Angstphase ist die Art, wie die größten Renditen historisch immer entstanden sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet der aktuelle Rückgang des XRP Kurs für Krypto-Anleger?

Der XRP Kurs fiel am 24. Juni auf 1,10 Dollar im Rahmen eines breiten Ausverkaufs, doch sieben Wochen ununterbrochener ETF-Zuflüsse zeigen, dass Institutionen bei diesen Niveaus Positionen aufbauen, anstatt auszusteigen.

Wie unterscheidet sich XRP von einem Presale-Einstieg bei Pepeto?

XRP bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar begrenzt das Aufwärtspotenzial auf einstellige Prozentbereiche, während die offiziellen Pepeto-Website einen Presale-Einstieg vor einem bestätigten Listing zu einem Bruchteil eines Cents ermöglicht.