HeyGen, die "Identity-First"-KI-Videoplattform, gab heute bekannt, dass sie die Marke von 200 Millionen US-Dollar bei den wiederkehrenden Jahresumsätzen (ARR) überschritten hat, was einer Verdopplung innerhalb von acht Monaten entspricht. Dieser Meilenstein spiegelt einen raschen Wandel in der Art und Weise wider, wie Privatpersonen, kleine Unternehmen und Großunternehmen KI-Videotechnologie nutzen: als skalierbare Ebene für die menschliche Kommunikation über Sprachen, Formate und Zielgruppen hinweg.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260625222336/de/

HeyGen passes $200M in ARR

Die HeyGen-Community umfasst mittlerweile mehr als 30 Millionen Nutzer in 196 Ländern mit mehr als 175 Sprachen und Dialekten von Solopreneuren, die zum ersten Mal professionelle Social-Media-Videos erstellen, bis hin zu 85 der Fortune-100-Unternehmen, die zusammen mehr als 118 Millionen Videos produziert haben. Dieses Wachstum ging mit einer außergewöhnlichen Kapitaleffizienz einher: HeyGen erwirtschaftet pro Dollar eingezahltem Eigenkapital etwa 2,70 US-Dollar an ARR und ist damit eines der kapitaleffizientesten, durch Risikokapital finanzierten KI-Unternehmen weltweit.

"Das Überschreiten der 200-Millionen-Dollar-Marke beim ARR ist ein wichtiger Meilenstein, aber noch aussagekräftiger ist das Feedback unserer Nutzer", sagte Joshua Xu, CEO von HeyGen. "Die Leute wollen nicht noch mehr KI-Geblubber, sondern sie wollen in jeder Sprache und in jedem Format, in dem sich ihr Publikum bewegt, vertrauenswürdig, klar und präsent kommunizieren können."

Während ein Großteil des Marktes für KI-Videos auf spektakuläre generative Inhalte und hohe Stückzahlen gesetzt hat, hat HeyGen einen anderen Weg eingeschlagen: Ein "Identity-First"-Video, bei dem die Person, die Stimme und die Botschaft im Mittelpunkt stehen. Im Kern beruht es auf HeyGens firmeneigenem Avatar V dem weltweit fortschrittlichsten, auf Menschen ausgerichteten KI-Videomodell, das von G2 als Nummer eins unter den realistischsten Avataren im Bereich KI-Video eingestuft wird. Da HeyGen alle Ebenen seines Stacks selbst kontrolliert, bietet es diesen Realismus zu einem Bruchteil der Kosten von Allzweck-Videomodellen.

In den letzten drei Monaten hat HeyGen 63 Produkte und Features auf den Markt gebracht, darunter Avatar V, HeyGen for Developers und HyperFrames sein Open-Source-Framework für agentische Videoproduktion, das nun als Videobasis dient, auf der sowohl Menschen aufbauen als auch ihre KI-Agenten.

Über HeyGen

HeyGen ist die "Identity-First"-KI-Videoplattform, die Einzelunternehmern und kleinen Betrieben dabei hilft, zu wachsen, indem sie überall dort präsent sind, wo sich ihr Publikum befindet mit sich selbst in der Hauptrolle, in wenigen Minuten und ganz ohne Kamera oder Filmteam. Auf Grundlage von HeyGens firmeneigenem "Avatar V" dem weltweit fortschrittlichsten, auf den Menschen ausgerichteten KI-Videomodell produziert HeyGen Videos, die realistisch wirken und nicht wie KI-generiert aussehen, für eine Community von über 30 Millionen Menschen, die von einzelnen Kreativen bis hin zu 85 der Fortune-100-Unternehmen reicht. Erfahren Sie mehr unter heygen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260625222336/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@heygen.com