Die aktuelle Hitzewelle mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke macht nicht Menschen, sondern auch E-Auto-Akkus zu schaffen. US-Forscher:innen haben ein Verfahren entwickelt, das Abhilfe schaffen soll und setzen dabei auf Bakterien. E-Auto-Akkus erzeugen beim Laden und unter Last Wärme. Steigt die Außentemperatur, wird es umso schwerer diese Wärme wieder abzugeben. Zudem arbeiten die in den meisten Akkus verbauten Lithium-Ionen-Zellen nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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