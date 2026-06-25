XRP Prognose stagniert bei 1,10 Dollar, obwohl Wale 1,53 Milliarden Token laden

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Ripple hat gerade in Afrikas größtes Zahlungsunternehmen Flutterwave investiert, bewertet mit 3,2 Milliarden Dollar, und XRP-Wale haben in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token in ihre Wallets geladen. Die XRP Prognose sollte darauf reagieren, doch der Token liegt am 24. Juni 2026 bei 1,10 Dollar nach einem Verlust von 70 Prozent seit dem Allzeithoch. Sieben Spot-XRP-ETFs handeln in den USA mit einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Dollar. Der CLARITY Act steht auf dem Senatskalender. Whale-Wallets mit mehr als einer Million XRP kontrollieren 74,1 Prozent des zirkulierenden Angebots. Trotz dieser Akkumulation bewegt sich der Kurs kaum, und die Kluft zwischen steigender Adoption und fallendem Preis wird täglich größer. Dieser Artikel zeigt, was die XRP Prognose antreibt und wo Anleger Chancen erkennen. Das XRPL-Netzwerk erhielt am 15. Juni ein Performance-Upgrade auf Version 3.2.0, das den Speicherverbrauch um bis zu 40 Prozent senkt. Die nächsten Wochen entscheiden, ob das aufgestaute Potenzial sich endlich in Kursbewegung übersetzt.

XRP Prognose im Test: Ripples Afrika-Expansion trifft auf stagnierende Kurse

Ripple investierte in Flutterwave im Rahmen einer Series E bei einer Bewertung von 3,2 Milliarden Dollar und bettet damit seinen RLUSD-Stablecoin und das XRP Ledger in grenzüberschreitende Zahlungen in ganz Afrika ein laut CoinDesk. Whale-Wallets mit mehr als einer Million XRP kontrollieren 74,1 Prozent des zirkulierenden Angebots, nachdem sie in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token hinzugefügt haben. Trotz dieser Akkumulation handelt XRP am 24. Juni bei 1,10 Dollar, 70 Prozent unter seinem Hoch von 3,65 Dollar. Die Wallets laden, während die XRP Prognose hinterherhinkt.

Der CLARITY Act wurde am 1. Juni aus dem Ausschuss auf den Senatskalender gesetzt und ist damit formell für eine Abstimmung im Senat berechtigt laut CoinMarketCap. Spot-XRP-ETFs haben seit ihrem Start im November 2025 kumulative Zuflüsse von 1,43 Milliarden Dollar verzeichnet, wobei XRP in der Woche zum 17. Juni 5,30 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen angezogen hat. Ripple hat eine vorläufige MiCA-Lizenz in der EU gesichert, was den regulatorischen Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum öffnet. Die technische Lage bleibt schwach, mit einem RSI von 38,90 und dem Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Für die XRP Prognose zeigt CoinCodex eine 2026-Handelsspanne von 1,13 bis 1,84 Dollar mit einem Jahresend-Ziel von 1,63 Dollar. Changelly sieht den Juni-Durchschnitt bei 1,14 Dollar und ein Dezember-Ziel zwischen 1,36 und 1,56 Dollar. Unterstützung liegt bei 1,05 Dollar, dem Level, das den Juni-Ausverkauf aufgefangen hat, und Widerstand bei 1,20, dann 1,28 Dollar. Short-Positionen überwiegen Long-Positionen im Verhältnis 9 zu 1, was bei einer positiven Überraschung wie einer Senatsabstimmung einen Short-Squeeze auslösen könnte. Die Prognose für das Jahresende trägt echtes Aufwärtspotenzial bei einer Verabschiedung des CLARITY Act, doch von 1,10 Dollar liegt das Best-Case-Szenario bei rund 48 Prozent über Monate.

Pepeto: Der Exchange-Hub, den das kluge Kapital aus dem XRP-Umfeld entdeckt

Die Kluft zwischen Ripples steigender Adoption und dem fallenden XRP-Preis ist genau die Art von Signal, die erfahrene Anleger dazu bringt, nach früheren Einstiegen zu suchen. Hier kommt Pepeto ins Spiel. Der Exchange arbeitet auf der Handelsebene, dem einen Teil der Kryptoinfrastruktur, der weiter läuft, egal wohin sich die Kurse bewegen. Ob Kapital in Zahlungs-Coins, Meme-Token oder DeFi fließt, jeder Händler braucht einen sicheren Handelsplatz, bevor er Risiko eingeht. Genau diese Handelsebene fehlt den meisten Token auf dem aktuellen Preisniveau.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains ohne Kosten, und PepetoSwap ermöglicht Trades ohne Gebühren, damit das Kapital bei jeder Order vollständig erhalten bleibt. Beide Tools sind live und in Betrieb, was bedeutet, dass die Adoption wächst, wenn der Markt sich erholt. Der funktionierende Exchange hebt Pepeto von typischen Presale-Token ab, weil Händler den Nutzen der Plattform bereits vor der Listung erleben.

Trotz der Angst im Gesamtmarkt hat Pepeto über 10 Millionen Dollar eingeworben, ein Ergebnis, das den meisten Presales in dieser Phase verwehrt bleibt. Der Architekt, der den Original-Pepe-Coin erschaffen hat, leitet das gesamte Projekt. SolidProof hat in einer gründlichen Prüfung vor dem Presale-Start jeden einzelnen Smart Contract auditiert und die gesamte Codebasis verifiziert, sodass Anleger auf ein vollständig geprüftes System vertrauen. Mit den anstehenden Exchange-Listungen erreicht Pepeto eine Käuferschicht, für die der aktuelle Einstiegspreis bisher nicht sichtbar war.

Beim Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar sichert eine Position heute einen Platz, der nach der Listung deutlich mehr kostet. Marktexperten sehen bei 420 Billionen Token auf derselben Angebotsstruktur wie der Original-Pepe-Coin die Voraussetzungen für eine deutliche Neubewertung. Die Debatte um die XRP Prognose wird für jene Wallets weniger entscheidend sein, die sich vor dem Schließen des Fensters für Pepeto entschieden haben.

Fazit

Ripples Flutterwave-Deal bestätigt, dass ernstes Kapital an die XRP Prognose zur Erholung glaubt, doch XRP bei 1,10 Dollar mit 68 Milliarden Marktkapitalisierung kann eine finanzielle Zukunft nicht so verändern wie ein Presale. Pepeto bietet einen funktionierenden Exchange mit über 10 Millionen Dollar und dem Architekten, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Der Original-Pepe-Coin brachte Haltern Ergebnisse, bei denen viele sagen, sie hätten zu wenig gekauft. Zwei Zukunftsszenarien zeichnen sich ab, eines mit Einstieg vor der Binance-Listung und eines, in dem Sie über jene lesen, die es getan haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagt die XRP Prognose für das Jahresende 2026?

CoinCodex prognostiziert ein Jahresend-Ziel von 1,63 Dollar, rund 48 Prozent über dem aktuellen Niveau, während der CLARITY Act und ETF-Zuflüsse als wichtigste Katalysatoren gelten. Die Unterstützung bei 1,05 Dollar und der Widerstand bei 1,28 Dollar bestimmen den aktuellen Korridor für die XRP Prognose.

Warum gewinnt Pepeto an Bedeutung, während XRP stagniert?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar gesammelt, weil der feste Presale-Preis nicht mit dem Aktienmarkt fällt, und der funktionierende Exchange mit gebührenfreier Bridge liefert einen Nutzen, den Projekte auf diesem Niveau selten bieten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Einstieg vor der Binance-Listung.