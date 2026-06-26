Die Erweiterung der "Privacy-by-Design"-Architektur um die patentierte kryptografische Technologie von Identiq ermöglicht es Unternehmen, Betrugssignale auszutauschen, ohne dabei sensible Daten weiterzugeben.

Incode Technologies, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Identiq abgeschlossen hat, einem Unternehmen, das sich auf datenschutzstärkende kryptografische Lösungen für die Peer-to-Peer-Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung spezialisiert hat. Incode gab diese Übernahme im Rahmen einer Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, mit der das Unternehmen seine einzigartige Infrastruktur für datenschutzkonforme Identitätsverwaltung weiter ausbauen will. Die Mittel werden dazu verwendet, die Verarbeitungskapazitäten auf den Endgeräten zu erweitern, die Forschung und Entwicklung im Bereich datenschutzfördernder Technologien fortzusetzen sowie die technischen Ressourcen und die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen.

"Wir waren schon immer der Überzeugung, dass Datenschutz und Betrugsbekämpfung keine konkurrierenden Anforderungen sind, sondern Teil desselben Problems, das entweder zusammen gelöst wird oder gar nicht", sagte Ricardo Amper, Gründer und CEO von Incode. "Identiq ist das Element, das unsere 'Privacy by Design'-Architektur ergänzt die logische Konsequenz unserer Entscheidungen vom ersten Tag an."

Das Datenschutz-Engagement von Incode basiert auf drei architektonischen Entscheidungen, die bei der Gründung des Unternehmens getroffen wurden:

Identitätsprüfung mit Schwerpunkt auf KI: Incode hält an seiner von Anfang an getroffenen Entscheidung fest, den Zugriff von Menschen auf biometrische Daten und Identitätsdaten zu beschränken. Im Standard-Verifizierungsablauf sind die KI-gestützten Funktionen von Incode für die Verifizierung, die Lebendigkeitsprüfung und den Dokumentenabgleich darauf ausgelegt, die Verifizierung zu automatisieren und gleichzeitig Möglichkeiten für eine menschliche Überprüfung zu bieten. Im Zeitalter des agentischen Betrugs sind Menschen und herkömmliche Instrumente weitaus weniger effektiv als KI. Verarbeitung auf dem Gerät: Die neuesten Produkte von Incode zur Altersschätzung anhand des Gesichts und zur Identitätsprüfung sind so konzipiert, dass sie dem Kunden die Möglichkeit bieten, die biometrische Verarbeitung direkt auf dem eigenen Gerät des Nutzers durchzuführen. Durch die Speicherung biometrischer Daten auf dem Gerät des Nutzers können Kunden ihre Compliance- und Datenschutzanforderungen erfüllen, ohne dabei Abstriche bei der Präzision und Sicherheit machen zu müssen. Zusammenarbeit ohne Risiko: Durch den Erwerb von Identiq können Institutionen nun wiederkehrende Betrugsmuster netzwerkweit aufdecken, ohne dabei personenbezogene Daten von Kunden offenzulegen. Keine zentralen Data Lakes. Kein Datenhandel. Die Angriffsfläche, die sich bei der herkömmlichen Zusammenarbeit zur Betrugsbekämpfung öffnet, wird durch unser Konzept minimiert.

Die firmeneigene Technologie von Identiq zur Verbesserung des Datenschutzes hat gezeigt, dass Unternehmen Betrugssignale austauschen können, ohne dabei Kundendaten an Dritte weiterzugeben. Dies bestätigt die grundlegende Überzeugung von Incode, dass Identitätssicherheit und Datenschutz sich nicht zwangsläufig gegenseitig ausschließen. Diese Übernahme treibt Incodes Vision einer Welt voran, in der die verifizierte Identität den Nutzer überallhin begleitet, sodass das an einem Ort gewonnene Vertrauen überall anerkannt wird.

Identiq hat fast ein Jahrzehnt lang an der Entwicklung einer patentierten Datenschutztechnologie gearbeitet und dafür über 50 Millionen Dollar investiert, um das Kernproblem bei der Zusammenarbeit im Bereich der Betrugsbekämpfung zu lösen. Diese Funktion, die in die Plattform von Incode integriert ist, soll jährlich Milliarden von Überprüfungen durchführen und die Funktionalität der Plattform um Informationen zu Betrugsfällen im Netzwerk erweitern.

"Alle Einrichtungen äußerten uns gegenüber dieselbe Sorge: Wie können wir gemeinsam gegen Betrug vorgehen, ohne die Kontrolle über die Daten unserer Kunden aufzugeben?", sagte Itay Levy, Mitbegründer und CEO von Identiq. "Das ist genau die Frage, für die Identiq die Antwort liefert. Im Rahmen von Incode steht diese Lösung nun allen Unternehmen zur Verfügung, die mit riesigen Mengen an Nutzerdaten arbeiten."

Eine Architektur mit höchster Priorität für Datenschutz im Zeitalter des agentischen Betrugs

Die Zahlen von Incode zeigen ein exponentielles Wachstum einer neuen Art von Bedrohung: agentischer Betrug Betrugsversuche mithilfe von KI-Agenten. Incode hat über 7 Milliarden Identitätsprüfungen durchgeführt, und im Jahr 2024 machten agentische Betrugsversuche nur 3 aller Betrugsversuche aus. Diese Zahl stieg im ersten Quartal 2026 auf 40 an, und Incode schätzt, dass sie in den nächsten 18 Monaten die 90-Prozent-Marke überschreiten wird.

Laut dem Jahresbericht 2025 des Identity Theft Resource Center zu Datenschutzverletzungen wurden in den USA im vergangenen Jahr 3.322 Datenschutzverletzungen verzeichnet ein Rekordhoch und eine Zunahme von 79 über die letzen fünf Jahre. Die Zahl der Sicherheitsverletzungen in der Lieferkette hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt, was das wachsende Risiko durch Drittanbieter unterstreicht.

Betrüger arbeiten bei ihren Aktivitäten über institutionelle Grenzen hinweg zusammen, während die Institutionen, die sich einzeln verteidigen, nur über einen Bruchteil der Bedrohungsdaten verfügen. Die herkömmliche Lösung, Daten institutionsübergreifend zusammenzuführen, löst zwar ein Problem, verschlimmert aber gleichzeitig das andere. Das Konzept von Incode sorgt dafür, dass Institutionen diesen Kompromiss nie in Kauf zu nehmen brauchen.

Strukturelle Datenschutzgarantie, unabhängig zertifiziert

Das globale Compliance-Programm von Incode umfasst SOC 2 Typ 2, ISO/IEC 27001, die HIPAA-Konformitätsbescheinigung, FedRAMP Ready, das Age Check Certification Scheme (ACCS) sowie die Kantara IAL2 Component Services Trust Mark. Gestützt auf Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensniveau, darunter Maßnahmen zum Schutz vor Datenverlust und eine kontinuierliche Überwachung, schützt Incode die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten während ihres gesamten Lebenszyklus.

Für weitere Informationen, oder um einen Termin für eine Live-Demo zu vereinbaren, besuchen Sie bitte incode.com/privacy.

Über Incode

Incode ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Identitäts- und Vertrauenslösungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Welt des Vertrauens mit der Geschwindigkeit der KI zu ermöglichen. Die Plattform überprüft Identität und Alter, verhindert Betrug und macht die Verifizierung zu einem Gewinn für das Unternehmen. Incode entwickelt eigene Frontier-Modelle, die sich an jede neue Betrugsform anpassen und gleichzeitig seriöse Nutzer durchlassen trainiert auf der Grundlage eines der branchenweit größten Identitätsdatensätze: Über 7 Milliarden Vertrauensprüfungen und über 400 Millionen Profile weltweit, basierend auf einer "Privacy by Design"-Architektur. Zu den Kunden von Incode zählen acht der zehn größten US-Banken, acht der neun größten US-Telekommunikationsunternehmen, alle drei weltweit führenden Neobanken sowie vier der fünf weltweit führenden Marktplätze. Incode wurde 2015 in San Francisco gegründet und besteht aus einem Team von mehr als 600 Mitarbeitern aus über 25 Ländern. Das Unternehmen ist im Gartner Magic Quadrant für Identitätsprüfung als führender Anbieter positioniert.

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