AllUnity und Zebec haben heute den Start eines EURAU-basierten Programms für Mitarbeiter-Benefits und Unternehmenszahlungen im Stellar-Netzwerk bekannt gegeben. Das Pilotprogramm soll Payroll- und Workforce-Zahlungen auf Basis von AllUnitys reguliertem Euro-Stablecoin im gesamten Ökosystem ausweiten, darunter auch bei großen Unternehmenskunden und Partnern.

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Das Programm basiert auf Stellar und stützt sich auf EURAU, den regulierten Euro-Stablecoin von AllUnity. Es verbindet eine regulierte digitale Währung mit einer auf den globalen Werttransfer abgestimmten Payroll- und Zahlungsinfrastruktur der Enterprise-Klasse. Die am Pilotprogramm teilnehmenden Mitarbeiter können Benefits direkt in digitale Wallets erhalten und über die Zebec-Plattform auf ein wachsendes Angebot an Ausgaben-, Spar- und Zahlungsoptionen zugreifen.

"Regulierte Stablecoins entwickeln sich immer mehr von einer Finanzinfrastruktur zu praktischen Geschäftsanwendungen", so Simon Babakhani, CEO bei Zebec Network. "Dieses Pilotprogramm verbindet EURAU, die Zahlungsinfrastruktur des Stellar-Netzwerks, mit der Payroll-Plattform von Zebec, um Mitarbeiter-Benefits, Zahlungen an Auftragnehmer und Workforce-Auszahlungen in einer Unternehmensumgebung zu unterstützen. Mit Initiativen wie globalen Geldtransfers, tokenisierten Vermögenswerten und institutioneller Marktinfrastruktur ist Stellar zu einem der wichtigsten Netzwerke aufgestiegen, um Stablecoins mit realwirtschaftlichen Finanzaktivitäten zu verbinden."

"Die nächste Phase der Stablecoin-Einführung wird von praktischen Geschäftsanwendungen geprägt sein", berichtet Alexander Höptner, CEO bei AllUnity. "Mitarbeiter-Benefits und Zahlungen sind naheliegende Anwendungsfälle für regulierte digitale Währungen. Unser Pilotprogramm mit Zebec zeigt, wie EURAU reale Finanzprozesse unterstützen und zugleich die Enterprise-Grade-Standards für Compliance, Transparenz und Zuverlässigkeit erfüllen kann."

Die Payroll-Infrastruktur von Zebec ist skalierbar ausgelegt und steht bereit, um EURAU-Streaming im gesamten AllUnity-Ökosystem zu unterstützen. Sie umfasst ein wachsendes Netzwerk aus Unternehmen und institutionellen Teilnehmern aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fintech und Corporate in Europa.

Über AllUnity

AllUnity ist ein reguliertes E-Geld-Institut, das Europas digitale Zahlungsinfrastruktur für sofortige grenzüberschreitende Zahlungen, Märkte für digitale Vermögenswerte und reibungslose Liquiditätsflüsse aufbaut. AllUnity wurde von DWS, Flow Traders und Galaxy gegründet und bietet vollständig gedeckte, MiCAR-konforme Stablecoins (EURAU, CHFAU, SEKAU) an, die regulatorische Sicherheit und eine solide Reserveunterlegung für einen sicheren, reibungslosen Kapitalbewegungen über verschiedene Märkte hinweg gewährleisten.

Über Zebec Network

Zebec Network ist ein Anbieter von Echtzeit-Payroll- und Zahlungsinfrastruktur, der programmierbare Wertströme für Unternehmen und Verbraucher ermöglicht. Ursprünglich als Pionier im Bereich Streaming Payroll gestartet, hat sich Zebec zu einem Multichain-Finanzinfrastrukturnetzwerk entwickelt, das Payroll, Zahlungen, Karten, Treasury-Management und Finanzanwendungen für Verbraucher umfasst.

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