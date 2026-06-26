Es werden mehr als 18.000 Teilnehmer auf der weltweit größten GIS-Konferenz in San Diego erwartet

Die 2026 Esri User Conference findet vom 13. bis 17. Juli in San Diego, Kalifornien, statt.

Das diesjährige Thema ist "GIS Creating a more intelligent world" (GIS Eine intelligentere Welt schaffen).

Jack Dangermond, President und Gründer von Esri, sowie Kristine Tompkins, President und Mitbegründerin von Tompkins Conservation, werden als Keynote-Speaker an der Plenarsitzung teilnehmen.

Esri, der Weltmarktführer für Geoinformationssystem (GIS) -Technologie, hat heute die Referenten und das Konferenzthema für die 2026 Esri User Conference bekannt gegeben. Die Konferenz wird vom 13. bis 17. Juli im San Diego Convention Center in San Diego, Kalifornien, abgehalten. Das diesjährige Thema "GIS Creating a more intelligent world" (GIS Eine intelligentere Welt schaffen) wird zeigen, wie GIS die Wissenschaft des "Wo" in ein gemeinsames Verständnis und koordiniertes Handeln überführt auf der Ebene von Communities, Unternehmen und unseres Planeten.

Kristine Tompkins, President und Mitbegründerin von Tompkins Conservation, wird zusammen mit Esri-President Jack Dangermond als Keynote-Speakerin an der diesjährigen Plenarsitzung teilnehmen. Tompkins ist die ehemalige CEO von Patagonia und hat in den vergangenen drei Jahrzehnten an der Schaffung von Parklandschaften, dem Schutz von Meeresgebieten und der Förderung der Artenvielfalt gearbeitet. Zu Tompkins und Dangermond werden sich während der Plenarsitzung zudem besondere Gäste aus der Stadt Allentown (Pennsylvania), von NextEra Energy, der Rete Ferroviaria Italiana, dem National Weather Service, der National Geographic Society und anderen Organisationen gesellen.

"Derzeit sieht sich die ganze Welt mit komplexen und miteinander verflochtenen Herausforderungen sowie rasanten technologischen Entwicklungen konfrontiert und die Geodaten-Community wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer besseren Zukunft spielen", so Jack Dangermond, President von Esri. "Wir freuen uns jedes Jahr darauf, uns mit Fachkollegen zu treffen, um voneinander zu lernen, uns inspirieren zu lassen und eine Kultur des Austauschs, der Zusammenarbeit und des ganzheitlichen Denkens zu fördern."

Neben der Plenarsitzung wird es auf der Esri User Conference Hunderte von Fachvorträgen und Anwenderpräsentationen geben, in denen die Teilnehmer neue Tools und Techniken kennenlernen und praktische Einblicke von ihren Kollegen gewinnen können. Die Teilnehmer werden außerdem die Möglichkeit haben, in der Map Gallery Hunderte von gedruckten und digitalen Karten zu sichten und auf der Expo mit mehr als 200 Organisationen sowie den Experten von Esri in Kontakt zu treten. Es werden mehr als 18.000 Teilnehmer aus über 100 Ländern erwartet, die persönlich an der 2026 Esri User Conference in San Diego teilnehmen werden, sowie Tausende weitere, die sich virtuell zuschalten werden.

Um mehr über die 2026 Esri User Conference zu erfahren und sich anzumelden, besuchen Sie bitte esri.com/uc.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

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