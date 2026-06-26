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Bitcoin ist am 24. Juni auf 62.500 Dollar gefallen, und die Krypto News werden von einem globalen Tech-Ausverkauf dominiert, der Halbleiteraktien und Kryptowährungen gleichzeitig nach unten zieht. NVIDIA hat über 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung in einer Sitzung verloren, und der Fear-and-Greed-Index steht auf extremer Angst bei 23. Die Spot-Bitcoin-ETFs haben in 30 Tagen einen Rekordabfluss von 6,35 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Federal Reserve signalisiert weiterhin mögliche Zinserhöhungen im Jahr 2026, und die Bank of America rechnet mit drei Erhöhungen bis Dezember. Südkoreas KOSPI hat Handelsstopps ausgelöst, und Samsung sowie SK Hynix fielen jeweils über 12 Prozent. Diese Krypto News erklären, warum BTC fällt, wohin das Kapital fließt und welcher Presale trotz der Panik weiter wächst. Wer die Zusammenhänge zwischen Chip-Aktien, Fed-Politik und dem Kryptomarkt verstehen will, findet hier die Antworten.

Krypto News: Bitcoin-ETF-Abflüsse und Tech-Crash drücken den Markt

Bitcoin notiert bei 62.500 Dollar, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche um 4,8 Prozent gefallen ist. Der Rückgang erfolgte fast synchron mit der Schwäche bei Halbleiteraktien, insbesondere NVIDIA und weiteren KI-Titeln. Laut BeInCrypto haben die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA einen 30-Tage-Rekordabfluss von 6,35 Milliarden Dollar verzeichnet, den schlimmsten Wert in 582 gemessenen Zeitfenstern laut Galaxy Research. Institutionelle Anleger haben Kapital aus Krypto abgezogen und in KI-Aktien und Anleihen umgeschichtet.

Die Krypto News werden von makroökonomischen Faktoren geprägt. Die Federal Reserve hat die Zinsen bei ihrer Juni-Sitzung zwar unverändert gelassen, doch neun von neunzehn Mitgliedern erwarten mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Laut CryptoNews erwartet die Bank of America sogar drei Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte im September, Oktober und Dezember. Polymarket zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 61 Prozent für mindestens eine Erhöhung. Südkoreas KOSPI löste am Montag zweimal Handelsstopps aus, und die Ethereum Foundation hat 20 Prozent der Mitarbeiter entlassen und ihr Budget um 40 Prozent gekürzt.

Bitcoin hat seit dem Allzeithoch bei 126.080 Dollar über 50 Prozent verloren. Die Daten zeigen einen Markt, in dem Angst dominiert, doch genau diese Bedingungen haben in vergangenen Zyklen die stärksten Einstiege ermöglicht. Der Fear-and-Greed-Index bei 23 signalisiert extreme Angst, und das Handelsvolumen ist um 25 Prozent gestiegen, was auf aktive Positionierung hindeutet. Ein Anstieg von 62.500 auf 70.000 Dollar wäre ein Plus von 12 Prozent über einen unklaren Zeitraum, solide, aber weit entfernt von den Vielfachen, die ein Presale vor einem Listing erzeugen kann.

Pepeto wächst, während die Krypto News Angst verbreiten

Die Krypto News zeigen Rot auf jedem Bildschirm, doch hinter der Angst spielt sich im Presale-Markt eine andere Geschichte ab. Über 10 Millionen Dollar hat Pepeto von einer Community eingesammelt, die während des Bitcoin-Absturzes gewachsen ist und nicht erst danach. Der Token hat nichts gemein mit der Welle an Meme-Projekten, die verschwinden, sobald die Stimmung kippt.

Pepeto funktioniert als vollständiger Marktplatz, auf dem Halter Token ohne Kosten über PepetoSwap tauschen und Verträge mit dem eingebauten Risiko-Scanner prüfen können, bevor sie Kapital einsetzen. Diese beiden Werkzeuge lösen die Probleme, die Privatanleger das meiste Geld kosten, nämlich hohe Gebühren, die Positionen auffressen, und betrügerische Token, die Wallets leeren. Über 10 Millionen Dollar an Kapital sind während des schärfsten Abschwungs 2026 eingeflossen, und dieser Zufluss bei Angst trennt Überzeugung von Spekulation.

SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und diese unabhängige Sicherheitsprüfung gibt dem gesamten Ökosystem eine Vertrauensbasis, die den meisten neuen Projekten fehlt. Der Gründer hinter dem ersten Pepe-Token leitet ein Team, das Pepeto mit funktionierenden Produkten ausgeliefert hat, bevor es jemanden zum Kauf aufforderte. Beim Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar bleibt das Fenster nur offen, bis das Börsenlisting eintrifft. Jeder frühe Halter, der den Signalen großer Wallets in einen Presale gefolgt ist, sagt danach dasselbe, er wünschte, er hätte mehr investiert.

Die vergangenen Wochen waren hart, doch genau die Angst, die ETFs leert, ist der Moment, in dem die klügsten Einstiege gemacht werden. Mehr als 10 Millionen Dollar hat Pepeto eingenommen, während Bitcoin von 65.000 auf 62.500 Dollar fiel, und das Renditefenster vom Presale-Einstieg bis zum Börsenlisting bleibt offen. Frühe Halter, die den Signalen gefolgt sind, berichten von Unsicherheit am Anfang, einem beinahe verpassten Einstieg und dem Wunsch, deutlich mehr investiert zu haben. Dieses Signal ist gerade jetzt aktiv, und pepetocoin.com ist der Zugang, der offen bleibt, bis der Tag des Listings kommt. Der Unterschied zwischen denen, die von einem Listing profitieren, und denen, die es in den Krypto News lesen, war nie eine Frage der Intelligenz, sondern immer eine Frage des Zeitpunkts.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juni 2026?

Die Bitcoin-ETFs haben einen 30-Tage-Rekordabfluss von 6,35 Milliarden Dollar verzeichnet, während ein globaler Tech-Ausverkauf Kryptowährungen und Halbleiteraktien gleichzeitig nach unten gezogen hat. Trotz der negativen Krypto News hat der Pepeto-Presale im gleichen Zeitraum über 10 Millionen Dollar eingenommen.

Wo finden Anleger den Zugang zum Pepeto-Presale?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt geprüfte Verträge, funktionierende Werkzeuge und alle Informationen zum kommenden Börsenlisting, und der Presale steht Anlegern direkt über die Seite zur Verfügung.