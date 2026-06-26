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Die Chainlink News des 24. Juni 2026 werden von einer Meldung dominiert, die den gesamten Kryptomarkt betrifft: Über 50 Banken mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Billionen Dollar haben sich hinter einem einzigen Oracle-Netzwerk versammelt. Project Pangea zielt auf den globalen Devisenmarkt mit einem täglichen Volumen von 9,6 Billionen Dollar und will die Abwicklung von 48 Stunden auf nahezu Echtzeit verkürzen. LINK notiert bei 7,60 Dollar und liegt damit 85 Prozent unter seinem Allzeithoch von 52,70 Dollar. Die Bank of England hat in einem aktuellen Bericht Chainlink-Oracles hervorgehoben. Trotz dieser institutionellen Unterstützung, die den Chainlink News Aufmerksamkeit verleiht, bleibt der Kurs unter Druck, und der Markt fragt sich, wann die Partnerschaften den Token-Preis bewegen. Die Chainlink News zeigen eine klare Trennung zwischen wachsender Adoption und stagnierendem Kurs. Dieser Artikel untersucht beide Seiten und einen Presale-Einstieg, der eine andere Renditestruktur bietet.

Chainlink News: Pangea verbindet europäische und koreanische Banken für Echtzeit-Devisenhandel

Chainlink hat am 23. Juni Project Pangea mit über 50 europäischen und südkoreanischen Banken gestartet, die zusammen über 10 Billionen Dollar an Vermögen verwalten. Laut CoinDesk zielt das Projekt darauf ab, den Devisenhandel zwischen Euro und koreanischem Won von der bisherigen Abwicklung in 48 Stunden auf Echtzeit zu verkürzen. Die Initiative nutzt regulierte Stablecoins und atomare Zahlungen, bei denen beide Seiten eines Handels gleichzeitig oder gar nicht abgewickelt werden. Qivalis vertritt 37 europäische Banken, und die koreanische Allianz UniKA umfasst Shinhan Bank, JB Bank, Kbank und weitere zehn Geschäftsbanken.

Das tägliche Volumen auf dem globalen Devisenmarkt beträgt 9,6 Billionen Dollar, und der Korridor zwischen Europa und Südkorea bewegt über 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Laut Cryptopolitan hat Chainlinks CCIP-Protokoll bereits ein wöchentliches Transfervolumen von 90 Millionen Dollar, und tokenisierte Vermögenswerte auf Chainlink-Basis erreichten 2026 einen Wert von 27 Milliarden Dollar. Die Bank of England hat Chainlink-Oracles in einem aktuellen Bericht zur verteilten Ledger-Technologie hervorgehoben. LINK notiert trotzdem bei 7,60 Dollar mit einem Rückgang von 4,5 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Changelly sieht LINK zwischen 8,99 und 10 Dollar für 2026, während Coinpedia ein Ziel von 35 bis 55 Dollar für möglich hält, falls die CCIP-Adoption schneller wächst. Selbst das bullische Ziel von 55 Dollar wäre vom aktuellen Niveau ein Anstieg von etwa 7x, solide für einen Large-Cap, aber weit entfernt von dem, was ein Presale-Einstieg unter einem Zehntel eines Pennys bei einem Listing erzielen kann. Die Chainlink News bestätigen die institutionelle Relevanz, doch der Token-Preis folgt den Partnerschaften bisher nicht.

Pepeto liefert den Presale-Einstieg, den LINK-Halter bei 7 Dollar nicht mehr haben

Die Bankgeschäfte hinter LINK bestätigen, dass ernsthaftes Kapital gerade Positionen im Kryptomarkt aufbaut, und die größte Frage ist, wo die Renditen für Halter liegen, die mehr als ein 2x über das nächste Jahr hinaus suchen. Pepeto ist ein Presale-Projekt, das jedem Halter eine funktionierende Börse liefert, bevor das Binance-Listing live geht.

Die Plattform betreibt PepetoSwap für den kostenlosen Handel und eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren verschiebt. Diese Werkzeuge arbeiten rund um die Uhr, prüfen Verträge über den Risiko-Scanner und ermöglichen es Haltern, Kapital über Chains hinweg zu bewegen, während jeder Dollar vor versteckten Kosten geschützt bleibt. Das wandelt einen fragmentierten und teuren Prozess in eine Plattform um, auf der das eingesetzte Geld geschützt und für Wachstum positioniert ist, wenn das Listing eintrifft.

Der Gründer hinter dem originalen Pepe Coin hat 420 Billionen Token und eine vollständige Börse unter dem Namen aufgebaut. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, und diese unabhängige Sicherheitsprüfung gibt dem Einstieg eine Absicherung, die den meisten neuen Projekten fehlt. In einem Zyklus, in dem früher Zugang darüber entscheidet, wer Vermögen aufbaut und wer von außen zuschaut, ist Pepeto der Ort, an dem die frühesten Wallets laden, bevor die Masse aufholt. Beim aktuellen Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar sind über 10 Millionen Dollar von Käufern eingeflossen, die dasselbe Muster erkennen, das die Chainlink News nun mit Presale-Einstiegen verknüpfen.

Die Chainlink News zeigen wachsende institutionelle Adoption, die den Kryptomarkt langfristig stärkt, während Pepeto im Presale die Bedingungen bietet, die frühe LINK-Käufer nie hatten. Wallets, die in vergangenen Zyklen 500-Dollar-Einstiege in große Summen verwandelt haben, laden jetzt Pepeto, bevor das Listing jeden Presale-Token in einen handelbaren Wert verwandelt. Derselbe Gründer hat diese Rechnung einmal bewiesen und baut sie jetzt mit einer funktionierenden Börse erneut auf. Wer jetzt über pepetocoin.com einsteigt, handelt auf das Signal, das frühe Pepe-Halter erkannt haben, bevor der Markt es bestätigte. Diesen Presale zu verpassen, könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet Project Pangea für Chainlink und den LINK-Kurs?

Project Pangea verbindet über 50 Banken mit Chainlinks Oracle-Netzwerk für Echtzeit-Devisenabwicklung, und die Chainlink News zeigen damit die bisher größte institutionelle Initiative für das Protokoll. Changelly sieht LINK zwischen 8,99 und 10 Dollar für 2026.

Warum sehen Analysten Pepeto als Ergänzung zum LINK-Investment?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer geprüften Börse und einem Binance-Listing in Sicht, und auf der offiziellen Pepeto-Website sehen Anleger den aktuellen Stand der über 10 Millionen Dollar, die bereits eingeflossen sind.