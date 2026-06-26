Die Dubai Chamber of Digital Economy, eine der drei Kammern, die unter dem Dach der Dubai Chambers tätig sind, wird Dubai's digitales Ökosystem auf der GITEX AI Europe 2026 präsentieren. Die Kammer wird als offizieller Partner für die digitale Wirtschaft bei der Veranstaltung auftreten, die vom 30. Juni bis zum 1. Juli auf dem Gelände der Messe Berlin in Deutschland stattfindet.

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Dubai Chamber of Digital Economy's stand at GITEX Europe 2025 (Photo: AETOSWire)

Die Teilnahme der Kammer ist Teil ihrer Bemühungen, Dubai's Position als weltweit führender Hub für die digitale Wirtschaft zu stärken und die Wachstumschancen hervorzuheben, die das fortschrittliche Technologie-Ökosystem der Stadt bietet. Die Veranstaltung bietet eine wertvolle Plattform, um Kontakte zu europäischen Start-ups, Technologieunternehmen, Investoren und Partnern des Ökosystems zu knüpfen und gleichzeitig Dubai's Wettbewerbsvorteile als Standort für digitale Unternehmen zu präsentieren, die sich in der Stadt niederlassen und dort expandieren möchten.

Saeed Al Gergawi, Vizepräsident der Dubai Chamber of Digital Economy, erklärte: "Die GITEX AI Europe bringt einige der weltweit ambitioniertesten Technologieunternehmen, Investoren und Innovatoren zu einer Zeit zusammen, in der künstliche Intelligenz jeden Wirtschaftssektor neu gestaltet. Unsere Teilnahme in Berlin wird es uns ermöglichen, die Chancen zu präsentieren, die Dubai als Sprungbrett für digitale Unternehmen bietet. Gleichzeitig können wir engere Verbindungen zwischen dem innovativen Ökosystem von Dubai und der europäischen Technologie-Community fördern."

Dubai Silicon Oasis, eine führende, auf Technologie ausgerichtete Freihandelszone, wird über die Plattform "Launchpad Dubai" der Handelskammer vorgestellt. Die Handelskammer wird an ihrem Stand außerdem fünf in Dubai ansässige Unternehmen präsentieren, darunter Carbon2Capital, Cognition AI, Kerno, Qashio und XPANCEO. Sie sind ein Beweis für die Tiefe und Vielfalt der digitalen Technologielandschaft in Dubai.

Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle für Dubai's Wachstumsziele und die Agenda zur digitalen Transformation. Eine kürzlich gestartete "Agentic AI"-Initiative unter der Leitung der Dubai Chambers zielt darauf ab, den Übergang des Privatsektors zu selbstausführender und selbststeuernder KI innerhalb von zwei Jahren zu fördern. Das innovative Ökosystem gewinnt zudem durch Plattformen wie "Expand North Star" an internationaler Bekanntheit, die im Oktober dieses Jahres Start-ups, Investoren und Technologieführer aus aller Welt zusammenbringen wird.

Teilnehmer können den Stand der Dubai Chamber of Digital Economy in Halle 1.2 besuchen.

Über die Dubai Chamber of Digital Economy

Die Dubai Chamber of Digital Economy setzt sich dafür ein, Dubai als weltweit führenden Standort für die digitale Wirtschaft zu positionieren. Zu ihren Aufgaben gehört es, Unternehmen, Fachkräfte und Investoren anzuziehen und gleichzeitig ein günstiges Umfeld für das Wachstum digitaler Unternehmen zu schaffen.

*Quelle: AETOSWire

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